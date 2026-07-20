Máy bay Qatar tặng ông Trump sắp được 'nâng cấp tối đa'

Tổng thống Trump bắt đầu sử dụng chiếc máy bay phản lực cỡ lớn này từ ngày 1.7, sau khi tiếp nhận món quà từ Qatar hồi năm 2025. Việc cải tạo chiếc Boeing 747 để phục vụ tổng thống Mỹ sau đó được đẩy nhanh, theo Reuters ngày 20.7.

Tổng thống Donald Trump bước xuống khỏi chuyên cơ Không lực Một mới ở căn cứ không quân Ellsworth, bang Nam Dakota (Mỹ) ngày 3.7.2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ngày 8.7, ông Trump bất ngờ không dùng chiếc máy bay này trong chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Anh, giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Thay vào đó, ông chủ Nhà Trắng bay đến London bằng một chiếc Không lực Một cũ hơn - quyết định được ông mô tả là "vì hoài niệm". Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Trump đã dùng chiếc Không lực Một mới để trở về Mỹ.

Ngày 19.7, khi trở lại Washington sau chuyến đi dự trận chung kết FIFA World Cup ở bang New Jersey, ông Trump được hỏi về khả năng phòng thủ tên lửa của chiếc máy bay mới được tân trang. "Chiếc máy bay này có rất nhiều khả năng. Nhưng theo tôi hiểu, khoảng một tháng nữa, họ sẽ đưa nó đi nâng cấp lên mức tối đa. Việc đó sẽ mất khoảng một tháng", ông Trump nói.

Chiếc máy bay mới có màu sơn đỏ, trắng, xanh đậm và vàng do ông Trump lựa chọn, được tân trang bởi nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies của Mỹ. Đây được xem là giải pháp tạm thời trong lúc Boeing chậm bàn giao thế hệ Không lực Một mới.

Theo hợp đồng trị giá 3,9 tỉ USD ký năm 2018, Boeing phải bàn giao 2 chiếc 747-8 được thiết kế riêng để phục vụ tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, chương trình này đã chậm khoảng 4 năm và vượt ngân sách. Thời điểm bàn giao hiện dự kiến vào giữa năm 2028.

Việc cải tạo chiếc máy bay Qatar tặng được hoàn tất nhanh chóng, khiến một số chuyên gia lo ngại máy bay có thể chưa đạt mức an toàn như chiếc Không lực Một màu xanh nhạt từng được sử dụng trước đây. Giới quan sát cũng đặt câu hỏi về chi phí, tính hợp lý và hệ lụy pháp lý của việc Nhà Trắng tiếp nhận món quà này.

Tranh cãi còn lan sang truyền thông Mỹ. Các phóng viên của The New York Times, những người từng đưa tin về tính năng an ninh của chiếc máy bay, đã bị triệu tập ra tòa hồi đầu tháng 7. Sau đó, phía tờ báo đã yêu cầu tòa án liên bang tại Manhattan (bang New York) ngăn các lệnh triệu tập, cho rằng việc buộc phóng viên ra trình diện trước bồi thẩm đoàn có thể ảnh hưởng đến hoạt động báo chí.