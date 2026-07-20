Gặp nhau tại chung kết World Cup, ông Trump nhắc ông Carney chuyện khói cháy rừng

Tổng thống Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Carney (phải) trao đổi tại lễ trao giải World Cup 2026 vào ngày 20.7 Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 20.7 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói với Thủ tướng Canada Mark Carney rằng Canada cần phải làm tốt hơn nữa trong việc kiểm soát các vụ cháy rừng ở Ontario, do khói từ những đám cháy này ảnh hưởng đến một số tiểu bang của Mỹ.

Một ngày sau khi đe dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Canada với lý do khói cháy rừng ảnh hưởng Mỹ, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với ông Carney tại trận chung kết World Cup 2026 mà 2 người đều tham dự.

"Tôi có mối quan hệ tốt với ông Carney, nhưng chúng ta phải dập tắt các đám cháy ở đó. Có lẽ họ nên bồi thường cho chúng ta một khoản tiền nào đó, hoặc chúng ta nên áp thuế quan", Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau khi trở về từ trận chung kết World Cup diễn ra tại bang New Jersey.

Khói dày đặc từ hàng trăm đám cháy ở tỉnh bang Ontario (Canada) đã bao phủ một khu vực rộng lớn của Mỹ, từ vùng Trung Tây đến Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương, bắt đầu từ ngày 16.7. Trong nhiều ngày, người dân Mỹ được khuyến cáo nên ở trong nhà bất cứ khi nào có thể.

Văn phòng của ông Carney không trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận về phát biểu của ông Trump.

Viết trên mạng xã hội X hôm 18.7, Thủ tướng Carney cho biết Canada đã triển khai hơn 5.300 nhân viên cứu hỏa và đang tận dụng dữ liệu cũng như công nghệ hình ảnh nhiệt tiên tiến để hỗ trợ các nỗ lực phát hiện và giảm thiểu thiệt hại trong thời gian thực.

Theo dữ liệu của chính phủ Canada, khoảng 2,4 triệu ha đã bị cháy trong mùa cháy rừng năm nay ở nước này. Các chuyên gia khí hậu cho rằng nhiệt độ toàn cầu tăng cao đang thúc đẩy sự gia tăng về tần suất và cường độ của các vụ cháy rừng trên toàn thế giới.