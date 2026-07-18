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Thế giới

Nhiều bang Mỹ báo động vì khói cháy rừng, ban tổ chức World Cup theo dõi chặt

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hãng AP ngày 18.7 đưa tin hàng triệu người dân tại khu vực phía bắc nước Mỹ đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do khói mù từ các đám cháy rừng lan rộng.

Lượng khói dày đặc bắt nguồn từ hàng trăm vụ cháy đang bùng phát dữ dội tại tỉnh bang Ontario (Canada) và khu vực phía bắc bang Minnesota (Mỹ). Theo dữ liệu từ tổ chức theo dõi chất lượng không khí IQAir, các thành phố như Detroit và thủ đô Washington D.C đã lọt vào nhóm những đô thị ô nhiễm nhất thế giới vào ngày 17.7.

Tại Washington D.C, khói mù mịt đã che khuất tầm nhìn tại các công trình biểu tượng quốc gia. Tình hình thời tiết cực đoan buộc giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) phải hoãn một trận đấu ở bang Ohio. Trong khi đó, đại diện ban tổ chức giải bóng đá World Cup cho biết đang "theo dõi chặt chẽ" chất lượng không khí trước thềm trận chung kết diễn ra vào cuối tuần tại bang New Jersey.

Khói mịt mù - Ảnh 1.

Khói bao phủ các công trình biểu tượng tại thủ đô Washington D.C, Mỹ ngày 17.7

ẢNH: AP

Chuyên gia Bob Oravec thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) nhận định tình trạng khói mù sẽ không sớm chấm dứt. "Khói chắc chắn sẽ tiếp tục bốc lên trong khoảng một tuần nữa. Mức độ ảnh hưởng ở từng khu vực sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hướng gió", ông Oravec cảnh báo. Ông nêu thêm một số nơi có thể tạm thời bớt ngột ngạt nhờ các cơn bão dự kiến xuất hiện vào cuối tuần.

Giới chức Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về chất lượng không khí tại hàng loạt bang như Minnesota, Michigan, Wisconsin, New York và New Jersey. Các chuyên gia y tế cảnh báo mức độ tập trung cao của bụi mịn trong khói cháy rừng có thể gây khó thở, chóng mặt, đồng thời làm trầm trọng thêm các bệnh lý tim mạch và hô hấp.

Trả lời Đài CBS News ngày 17.7, bác sĩ Alexander Azan từ trung tâm y tế NYU Langone Health (New York) nhấn mạnh việc tiếp xúc lâu dài với khói bụi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm. Giới chức y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương, nên ở trong nhà, đóng kín cửa sổ và sử dụng máy lọc không khí. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, người dân được khuyến nghị đeo khẩu trang tiêu chuẩn N95 hoặc KN95 để bảo vệ đường hô hấp.

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