Mỹ cùng lúc chống chọi lũ lụt, nắng nóng và khói cháy rừng

Theo The Guardian ngày 17.7, khói từ các đám cháy rừng ở miền nam Canada và một số khu vực tại bang Minnesota (Mỹ) đã lan rộng khắp Mỹ, khiến hơn 20 bang Mỹ ban hành cảnh báo chất lượng không khí. Hàng triệu người được dự báo phải đối mặt với điều kiện không khí không lành mạnh trong tuần này.

Các tòa nhà tại thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) bị che khuất do chất lượng không khí kém ngày 16.7.2026

ẢNH: AP

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết gió đã đưa khói từ Ontario (Canada) theo hướng đông nam, ảnh hưởng vùng trung tây và đông bắc Mỹ. Khói khiến bầu trời ở nhiều khu vực chuyển màu xám, vàng, trong khi mặt trời có màu cam.

Tính đến ngày 16.7, cảnh báo chất lượng không khí được ban hành tại nhiều bang của Mỹ, trong đó có Minnesota, New York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Michigan, Wisconsin, Virginia, Maryland và thủ đô Washington D.C. Một số khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở mức "rất không lành mạnh" hoặc "nguy hiểm", buộc giới chức khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Khung cảnh đường chân trời thành phố New York hiện ra mờ ảo dưới lớp khói cháy rừng ngày 16.7.2026 ẢNH: REUTERS

Tại thành phố New York, bầu trời chuyển màu cam và không khí có mùi khét, theo ABC News. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh tim, phổi.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cảnh báo chất lượng không khí ở mức "không lành mạnh" có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ các nhóm dễ tổn thương. "Mỗi người dân New York nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa", ông cho hay.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 17.7 đưa tin bang Texas tiếp tục hứng mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi bị nước lũ lớn cuốn trôi cùng phương tiện. Lực lượng chức năng đã thực hiện khoảng 230 vụ cứu hộ.

Người dân và lực lượng cứu hộ theo dõi khi sông Perdenales gây lũ lụt trên đường Ranch Road 1623 ở bang Texas ngày 16.7.2026 ẢNH: AP

Chính quyền Texas đã triển khai 2.350 nhân viên ứng phó khẩn cấp cùng 1.400 thiết bị, bao gồm trực thăng Black Hawk và thuyền cứu hộ nước xiết. "Chúng ta đang đối mặt với lượng mưa kỷ lục dẫn đến lũ lụt rất nguy hiểm. Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để bảo vệ tính mạng người dân", ông Abbott nhấn mạnh. Ông Abbott kêu gọi người dân tránh ra đường cho đến khi thời tiết ổn định.

Các chuyên gia gọi tình trạng nhiều thiên tai xảy ra cùng lúc hoặc nối tiếp nhau là "sự kiện phức hợp". Họ cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa kiểu này, trong khi việc cắt giảm ngân sách ứng phó thiên tai khiến công tác chuẩn bị thêm khó khăn.

Lực lượng cứu hộ giải cứu một người khỏi dòng nước lũ tại Boerne, bang Texas ngày 15.7.2026 ẢNH: AP

Theo South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia, những thảm họa chồng chéo có thể khiến nguồn lực ứng phó chính quyền địa phương quá tải.

Ông Jeffrey Schlegelmilch, Giám đốc Trung tâm chuẩn bị ứng phó thảm họa quốc gia thuộc Đại học Columbia (Mỹ), cho hay hệ thống ứng phó thảm họa của Mỹ vốn đã chịu áp lực trước số lượng khủng hoảng ngày càng tăng. Ông cho rằng việc cắt giảm nguồn lực của Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) hiện nay đã khiến tình hình thêm đáng lo.

Ông John Abatzoglou, nhà khí hậu học tại Đại học California ở Merced (Mỹ), dự đoán các thảm họa kép sẽ gia tăng khi các vụ cháy rừng bùng phát thường xuyên hơn trong các đợt nắng nóng. Hiện tượng El Nino siêu mạnh do biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa cực đoan, lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở nhiều tiểu bang của Mỹ. Theo ông, điều này tạo ra các tác động cộng hưởng, khiến thiệt hại nặng nề và việc ứng phó phức tạp hơn.