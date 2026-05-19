Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cháy rừng ở Nam California, hàng ngàn người được lệnh sơ tán

Văn Khoa
Văn Khoa
19/05/2026 11:10 GMT+7

Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán vào ngày 18.4 khi một đám cháy rừng ở Nam California (Mỹ) đe dọa nhiều ngôi nhà, theo AP.

Đám cháy có định danh Sandy được báo cáo vào khoảng 10 giờ sáng 18.5 (giờ địa phương) tại các ngọn đồi phía trên thành phố Simi Valley, thuộc miền nam của bang California và cách Los Angeles khoảng 48 km về phía tây bắc.

Cháy rừng hoành hành ở California, hàng ngàn người được lệnh sơ tán - Ảnh 1.

Đám cháy Sandy thiêu rụi thảm thực vật tại thành phố Simi Valley thuộc bang California (Mỹ) vào ngày 18.5

Ảnh: AP

Đến giữa buổi chiều cùng ngày, đám cháy rừng ở Nam California đã thiêu rụi hơn 200 ha cây bụi khô và khiến ít nhất một ngôi nhà bị hư hại,  theo Cơ quan Cứu hỏa hạt Ventura.

Phát ngôn viên Scott Dettorre của Cơ quan Cứu hỏa hạt Ventura cho hay gió giật hơn 48 km/giờ vào buổi sáng khiến ngọn lửa lan nhanh, nhưng sức gió giảm dần vào cuối ngày. "Khi mặt trời lặn, những cơn gió đó sẽ càng dịu đi", ông Dettorre nói.

Lệnh sơ tán và cảnh báo đã được ban hành cho một số khu dân cư ở Simi Valley, thành phố với hơn 125.000 dân. Ông Dettorre không biết chính xác có bao nhiêu người được lệnh phải rời đi.

Bảo tàng và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, nằm trên sườn đồi cách đó vài km, thông báo đã đóng cửa cả ngày vì vụ cháy. Nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với một đám cháy rộng 39 km2 trên đảo Santa Rosa, hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Channel ngoài khơi bờ biển Nam California. Vụ cháy đã phá hủy một căn nhà gỗ và một nhà kho chứa thiết bị, đồng thời khiến 11 nhân viên của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ phải sơ tán.

Santa Rosa, một điểm đến nổi tiếng cho hoạt động cắm trại, là nơi sinh sống của những loài như cáo đảo, chồn hôi đốm và hải tượng, theo AP.

Tin liên quan

Nhật điều 1.500 lính cứu hỏa, quân nhân chữa cháy rừng đang lan rộng

Nhật điều 1.500 lính cứu hỏa, quân nhân chữa cháy rừng đang lan rộng

Nhật Bản đã điều động 1.400 lính cứu hỏa và 100 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ để chống chọi các đám cháy rừng ở phía bắc nước này, theo Reuters.

Cháy rừng khiến 18 người chết, Tổng thống Chile tuyên bố thảm họa

Úc oằn mình giữa cháy rừng lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Cháy rừng ở Nam California Mỹ Sơ tán Simi Valley
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận