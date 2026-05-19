Cháy rừng ở Nam California, hàng ngàn người được lệnh sơ tán

Đám cháy có định danh Sandy được báo cáo vào khoảng 10 giờ sáng 18.5 (giờ địa phương) tại các ngọn đồi phía trên thành phố Simi Valley, thuộc miền nam của bang California và cách Los Angeles khoảng 48 km về phía tây bắc.

Đám cháy Sandy thiêu rụi thảm thực vật tại thành phố Simi Valley thuộc bang California (Mỹ) vào ngày 18.5 Ảnh: AP

Đến giữa buổi chiều cùng ngày, đám cháy rừng ở Nam California đã thiêu rụi hơn 200 ha cây bụi khô và khiến ít nhất một ngôi nhà bị hư hại, theo Cơ quan Cứu hỏa hạt Ventura.

Phát ngôn viên Scott Dettorre của Cơ quan Cứu hỏa hạt Ventura cho hay gió giật hơn 48 km/giờ vào buổi sáng khiến ngọn lửa lan nhanh, nhưng sức gió giảm dần vào cuối ngày. "Khi mặt trời lặn, những cơn gió đó sẽ càng dịu đi", ông Dettorre nói.

Lệnh sơ tán và cảnh báo đã được ban hành cho một số khu dân cư ở Simi Valley, thành phố với hơn 125.000 dân. Ông Dettorre không biết chính xác có bao nhiêu người được lệnh phải rời đi.

Bảo tàng và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, nằm trên sườn đồi cách đó vài km, thông báo đã đóng cửa cả ngày vì vụ cháy. Nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với một đám cháy rộng 39 km2 trên đảo Santa Rosa, hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Channel ngoài khơi bờ biển Nam California. Vụ cháy đã phá hủy một căn nhà gỗ và một nhà kho chứa thiết bị, đồng thời khiến 11 nhân viên của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ phải sơ tán.

Santa Rosa, một điểm đến nổi tiếng cho hoạt động cắm trại, là nơi sinh sống của những loài như cáo đảo, chồn hôi đốm và hải tượng, theo AP.