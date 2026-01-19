Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cháy rừng khiến 18 người chết, Tổng thống Chile tuyên bố thảm họa

Văn Khoa
Văn Khoa
19/01/2026 07:50 GMT+7

Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 18.1 đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại 2 khu vực phía nam của nước này khi các vụ cháy rừng dữ dội đã khiến ít nhất 18 người chết và 20.000 người sơ tán.

Tính đến sáng 18.1 (giờ Chile), lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với 24 đám cháy rừng ở Chile, trong đó đám cháy lớn nhất đang xảy ra ở hai khu vực Ñuble và Bío Bío, nơi chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, theo Reuters dẫn thông báo từ cơ quan lâm nghiệp CONAF của Chile.

Cháy rừng khiến 18 người chết, Tổng thống Chile có động thái bất đắc dĩ - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hỏa đứng trước một tòa nhà đang cháy sau vụ cháy rừng ở khu vực Bío Bío thuộc phía nam Chile ngày 18.1

Ảnh: Reuters

"Trước tình hình các vụ cháy rừng nghiêm trọng đang diễn ra, tôi đã quyết định tuyên bố tình trạng thảm họa tại các khu vực Ñuble và Bío Bío. Tất cả các nguồn lực đều đã được huy động", Tổng thống Boric thông báo trên mạng xã hội X. Ñuble và Bío Bío nằm cách thủ đô Santiago của Chile khoảng 500 km về phía nam.

Sau cuộc họp với thị trưởng của các đô thị bị ảnh hưởng ở thành phố Concepcion phía nam Chile, Tổng thống Boric cho hay ít nhất 18 người đã thiệt mạng do các vụ cháy rừng.

Tính đến nay, các đám cháy đã thiêu rụi gần 8.500 ha ở hai khu vực Ñuble và Bío Bío, đe dọa nhiều cộng đồng dân cư trong khu vực, dẫn đến việc chính quyền phải ban hành lệnh sơ tán.

Cơ quan quản lý thiên tai Senapred của Chile thông báo gần 20.000 người đã được sơ tán và ít nhất 250 ngôi nhà đã bị phá hủy do cháy rừng.

Giới chức cho hay các điều kiện bất lợi như gió mạnh và nhiệt độ cao đã khiến các đám cháy rừng lan rộng và làm phức tạp khả năng kiểm soát đám cháy của lực lượng cứu hỏa.

Phần lớn Chile đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực độ, với nhiệt độ được dự báo đạt tới 38 độ C ở các khu vực từ Santiago đến Bío Bío vào ngày 18 và 19.1.

Cả Chile lẫn Argentina đều đã trải qua nhiệt độ cực đoan và đợt nắng nóng kể từ đầu năm nay, với các vụ cháy rừng có tính tàn phá đã bùng phát ở khu Patagonia thuộc Argentina trong tháng này, theo Reuters.

Cháy rừng chile tình trạng thảm họa Bío Bío Gabriel Boric
