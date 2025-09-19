Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Khói cháy rừng có thể giết chết 1,4 triệu người mỗi năm vào cuối thế kỷ 21

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/09/2025 10:47 GMT+7

Khói bụi từ các vụ cháy rừng trên toàn cầu sẽ trở thành 'sát thủ vô hình' nghiêm trọng trong những thập niên tới, nếu nhân loại không kiểm soát được tình trạng nóng lên toàn cầu.

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 18.9, nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không được kiềm chế, khói bụi từ cháy rừng có thể khiến 1,4 triệu người trên toàn thế giới tử vong mỗi năm vào cuối thế kỷ 21. Con số này cao gấp 6 lần so với hiện tại, The Guardian đưa tin.

Dù vậy, gánh nặng sẽ không đồng đều ở mỗi khu vực. Nghiên cứu trên, được đăng trên tạp chí Nature, chỉ ra Mỹ và châu Âu có thể phải chịu số ca tử vong do khói cháy rừng tăng gấp đôi hiện tại. Trong khi đó, châu Phi dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số ca tử vong liên quan cháy rừng được dự báo tăng gấp 11 lần hiện tại, vào cuối thế kỷ này.

Khói cháy rừng có thể giết chết 1,4 triệu người mỗi năm vào cuối thế kỷ 21 - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ vụ cháy rừng ở miền nam nước Pháp hồi đầu tháng 8

ẢNH: REUTERS

Các nhà khoa học nhận định khói từ cháy rừng độc hại hơn gấp 10 lần so với các loại ô nhiễm không khí khác từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Nguyên nhân là vì khói bụi này chứa các hạt siêu nhỏ PM2.5, có thể thâm nhập sâu vào phổi và gây ra hàng loạt vấn đề về hô hấp, tim mạch.

Giới khoa học cũng cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến cháy rừng ngày càng lớn và dữ dội. Theo đó, nhiệt độ ấm lên khiến thảm thực vật khô hơn, đồng nghĩa nguy cơ cháy rừng cao hơn.

Một nghiên cứu gần đây ước tính khoảng 22.000 tại châu Âu đã thiệt mạng liên quan khói cháy rừng, lan từ các đám cháy lớn tại Canada năm 2023.

Trong một nghiên cứu khác cũng được công bố ngày 17.9 tập trung vào Mỹ, các nhà khoa học nêu rằng số người tử vong do khói bụi cháy rừng ở Mỹ có thể tăng vọt lên hơn 70.000 người mỗi năm vào năm 2050, so với mức 40.000 người hiện nay.

Ông Marshall Burke, nhà khoa học môi trường tại Đại học Stanford (Mỹ), đồng tác giả nghiên cứu tập trung vào Mỹ, nêu rằng việc giảm khí phát thải là điều quan trọng để giảm tác động của ô nhiễm không khí, tuy nhiên nó không phải đòn bẩy chính. Hai giải pháp cấp bách được ông Burke nhấn mạnh là quản lý nhiên liệu để giảm nguy cơ cháy rừng cực đoan. Tiếp đó là đảm bảo mọi người được bảo vệ tốt hơn khi có các sự kiện gây khói bụi nghiêm trọng.

