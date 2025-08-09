Cháy rừng lan rộng ở California

The Independent ngày 9.8 cho biết hàng trăm lính cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa sau khi vụ cháy Canyon bùng phát vào ngày 7.8 ở hạt Ventura và Los Angeles. Các quan chức cho biết tính đến tối 8.8, cơ quan chức năng đã khống chế được 25% đám cháy.

Vụ cháy diễn ra trong điều kiện thời tiết khô, nhiệt độ lên đến 37 độ C và độ ẩm thấp, khiến đám cháy dễ lan rộng. Giới chức đã sơ tán hơn 4.000 người. Theo Forbes, đám cháy ban đầu chỉ khoảng 12 ha vào ngày 7.8 nhưng đã lan rộng đến hơn 2.100 ha vào ngày 8.8. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Lực lượng cứu hỏa ngày 7.8 đối đầu đám cháy rừng tại California, Mỹ ẢNH: AP

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã chấp thuận sử dụng quỹ liên bang để hỗ trợ lực lượng địa phương đối phó đám cháy.

Theo AP, nguy cơ cháy rừng sẽ gia tăng vào cuối tuần tại California khi đợt nắng nóng đang hoành hành tiểu bang này gia tăng. Tháng 8 và tháng 9 thường là những tháng nguy hiểm nhất đối với cháy rừng ở California.

“Nhiệt độ cực cao và độ ẩm thấp đã tạo ra những điều kiện nguy hiểm khiến ngọn lửa có thể lan rộng với tốc độ đáng báo động. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu bạn sơ tán, hãy làm theo và đừng do dự”, đại diện chính quyền hạt Los Angeles Kathryn Barger nói.

Hồi tháng 1, tại California đã xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng và được các đơn vị phân tích đánh giá là thiên tai gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất trong 6 tháng đầu năm nay.

Vụ cháy rừng mới đây tại California diễn ra trong bối cảnh thời tiết nóng lên toàn cầu và xuất hiện nhiều vụ cháy rừng lớn khác trên thế giới, bao gồm ở Pháp, Tây Ban Nha và Canada.