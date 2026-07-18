Ông Trump dọa đánh thuế Canada vì để khói cháy rừng bay sang Mỹ

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17.7, ông Trump viết: "Nước Mỹ đang bị xâm nhập một cách không cần thiết bởi bầu không khí bẩn thỉu, ô nhiễm và độc hại, chất lượng không khí ở mức nguy hiểm và hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, bang Maryland ngày 17.7 để chuẩn bị bay sang New York ẢNH: REUTERS

Ông cho biết sẽ gọi điện cho Thủ tướng Canada Mark Carney để chất vấn cách giải quyết vấn đề khói cháy rừng, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nước này quản lý rừng không hiệu quả.

"Đây là sự tắc trách có chủ ý và đang trở thành chuyện xảy ra hằng năm, khiến Mỹ thiệt hại hàng tỉ USD. Chi phí do tình trạng ô nhiễm này gây ra chắc chắn phải được cộng thêm vào mức thuế quan mà Canada hiện đang phải trả", ông Trump viết.

Chính phủ Canada thông báo nước này hiện có hơn 900 vụ cháy rừng, trong đó 120 vụ đang ngoài tầm kiểm soát, và hơn một chục đám cháy nằm gần biên giới với các bang Washington, Minnesota, Michigan và Maine của Mỹ, theo tờ USA Today. Tỉnh bang Ontario là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiều cuộc sơ tán và hàng loạt ngôi nhà đang bị đe dọa.

Khói từ các đám cháy đã bao trùm nhiều thành phố và thị trấn của Mỹ, từ bang Minnesota đến New York, trong nhiều ngày qua, khiến chất lượng không khí có thời điểm xuống mức tồi tệ kỷ lục.

Trời mù tại Washington D.C ngày 17.7 do khói cháy rừng Canada ẢNH: REUTERS

Văn phòng của Thủ tướng Mark Carney chưa bình luận về lời đe dọa áp thuế cũng như cáo buộc của ông Trump. Tuy nhiên, ngày 16.7, ông Carney nói với các phóng viên rằng: "Biến đổi khí hậu là trách nhiệm của tất cả mọi người, bao gồm cả Mỹ".

Vị thủ tướng đưa ra phát biểu này khi được hỏi về bức thư của 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Michigan (Mỹ) gửi cho ông liên quan đến vấn đề khói cháy rừng. Trong thư đề ngày 15.7, các nghị sĩ viết: "Đây là năm thứ ba liên tiếp chúng tôi phải gửi thư cho các quan chức Canada về một cuộc khủng hoảng mà Canada có đủ công cụ để ngăn chặn nhưng đã lựa chọn không làm. Nếu Canada không quản lý rừng để ngăn ngừa các vụ cháy này, Mỹ sẽ tìm giải pháp khác và tự hành động để bảo vệ người dân của mình".

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Trong khi đó, thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Moreno (đảng Cộng hòa, bang Ohio) cho biết ông dự định trình một dự luật vào ngày 21.7 nhằm ban bố tình trạng khẩn cấp, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Canada và thu hồi thị thực liên quan đến vấn đề khói cháy rừng.

Trước khi ông Trump đưa ra lời đe dọa áp thuế, Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford ngày 17.7 cho biết tỉnh này đã nhiều lần hỗ trợ Mỹ ứng phó với các vụ cháy rừng.