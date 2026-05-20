Mỹ - Canada: Đồng minh phân rẽ

PHẠM LỮ
20/05/2026 09:39 GMT+7

Quyết định rút khỏi Hội đồng phòng thủ thường trực chung với Canada, Mỹ biện luận lý do láng giềng này đến nay chưa đầu tư ngân sách quốc phòng, quân sự và an ninh như kỳ vọng của Washington.

Nhiều thành viên NATO cũng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc như thế. Nhưng quyết sách trên của Mỹ khác biệt và đặc biệt ở chỗ hội đồng chung với Canada được thành lập vào năm 1940, tức là từ thời Thế chiến 2 còn diễn ra và tồn tại lâu hơn cả NATO. Hội đồng là biểu tượng cho mối quan hệ đồng minh quân sự và mức độ tin cậy chiến lược rất cao giữa hai nước láng giềng Mỹ - Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney hồi tháng 10.2025

Thực chất, việc Mỹ và Canada giờ trở thành láng giềng phân cách và đồng minh phân rẽ bởi nhiều nguyên do, mà bất đồng quan điểm về ngân sách quân sự và quốc phòng chỉ là một. Sâu xa hơn thế là sự bất đồng quan điểm về những vấn đề chính trị thế giới và là mối bất hòa cá nhân giữa ông Trump với Thủ tướng Canada Mark Carney. 

Ông Trump gây hấn với Canada bằng tuyên bố sáp nhập Canada làm bang thứ 51 của Mỹ và áp đặt thuế quan nhằm vào đối phương. Đáp lại, ông Carney không chỉ đối phó mạnh tay mà còn tận dụng sự ứng xử kiên quyết và bản lĩnh để củng cố được quyền lực ở Canada. Thủ tướng Carney không hậu thuẫn Nhà Trắng trong cuộc chiến với Iran, đồng thời trì hoãn thực hiện thỏa thuận đã ký kết Canada mua 88 chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 của Mỹ.

Nhưng nặng ký hơn cả là đề xuất của ông Carney về các nước tầm trung liên thủ nhau lại thành khối để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ trên mọi phương diện. Đề xuất của ông Carney chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly. Quan hệ láng giềng xấu đi và đồng minh thêm lỏng lẻo tác động tiêu cực tới mối quan hệ giữa Mỹ và tất cả những đồng minh quân sự khác của nước này.

Thời cuộc thử thách liên kết

Hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên nhóm BRICS diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong 2 ngày 14 và 15.5 là sự chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay do Ấn Độ chủ trì vào mùa thu tới.

