Pháp gây dựng mới, bù đắp mất mát ở châu Phi

PHẠM LỮ
11/05/2026 06:33 GMT+7

Với việc tổ chức cuộc gặp cấp cao với các quốc gia châu Phi ở Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thêm một lần nữa điều chỉnh chính sách đối với châu lục này.

Pháp gây dựng mới, bù đắp mất mát ở châu Phi - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu chuyến công du châu Phi nhằm hàn gắn quan hệ

ảnh: afp

Cụ thể là không còn chỉ tập trung nhiều nhất vào các quốc gia châu Phi sử dụng tiếng Pháp mà bắt đầu tranh thủ cả các nước sử dụng tiếng Anh. Lần đầu tiên một cuộc gặp cấp cao giữa Pháp với các nước châu Phi được tổ chức ở một quốc gia châu Phi sử dụng tiếng Anh. Lãnh đạo của hơn 30 nước châu Phi và tổ chức quốc tế tham dự sự kiện đặc biệt này.

Mục đích của ông Macron là gây dựng ảnh hưởng cho Pháp ở các quốc gia châu Phi sử dụng tiếng Anh, đặc biệt ở vùng phía đông châu lục. Việc này trở nên cần thiết và cấp thiết đối với Pháp sau khi khu vực Tây Phi cứ dần tuột khỏi phạm vi ảnh hưởng của Pháp về mọi phương diện. Ở khu vực này, một số quốc gia vốn là đồng minh chiến lược truyền thống của Pháp trong suốt thời gian dài đã xa rời Pháp vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân là thất vọng về Pháp và có thêm nhiều đối tác bên ngoài để hợp tác hoặc dựa cậy, khiến liên kết giữa Pháp với các quốc gia châu Phi sử dụng tiếng Pháp nói chung trở nên rời rạc, nặng về hình thức mà nhẹ về thực chất.

Cách tiếp cận mới của ông Macron thể hiện ở bước điều chỉnh chính sách đối ngoại này rất thức thời và thực tế. Tuy nhiên, việc gây dựng cái mới để bù đắp cái đã mất mát ở châu Phi không hề dễ dàng vì Pháp phải cạnh tranh với Trung Quốc, Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar và một vài đối tác khác nữa.

