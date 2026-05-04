Trút giận và tự giải cứu

PHẠM LỮ
04/05/2026 09:40 GMT+7

EU bị bất ngờ bởi việc bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại 25% đối với các loại ô tô và xe tải.

Với quyết sách mới này, ông Trump đơn phương phá bỏ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU ký kết hồi mùa hè năm ngoái quy định mức thuế quan đối ứng giữa hai bên chỉ là 15%.

Không phải mọi cáo buộc được ông Trump đưa ra làm lý do lập luận cho quyết sách này đều vô lý. Cho tới nay, thỏa thuận trên vẫn chưa được phía EU phê chuẩn. Hai bên vẫn bất đồng quan điểm sâu sắc về việc EU đánh thuế các hãng công nghệ cao của Mỹ, về những trở ngại và rào cản thương mại ở phía EU đối với ô tô và xe tải của Mỹ... Nhưng từ góc độ thời điểm ông Trump đưa ra quyết sách này, thì có thể thấy những lý do trên đều không hẳn quyết định.

Vào thời điểm hiện tại, ông Trump gặp nhiều khó khăn và khó xử lớn cả về đối nội lẫn đối ngoại. Tòa án tối cao Mỹ đã phán quyết không thuận cho chính sách thuế quan bảo hộ thương mại của ông Trump. Cuộc chiến tranh với Iran trên thực tế không thắng lợi đối với nước Mỹ như Tổng thống Trump luôn khẳng định. Lạm phát ở Mỹ gia tăng. Washington cũng không thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine như ông Trump từng tuyên bố. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục là những đối tác và đối thủ thách thức vai trò và ảnh hưởng chính trị thế giới của Mỹ.

Trong bối cảnh tình hình ấy, các nước thành viên EU và NATO ở châu Âu lại không kề vai sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến Iran. Gần đây nhất, ông Trump đặc biệt bực bội về phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Cho nên quyết sách trên vừa là sự trút giận của ông Trump vào EU và Đức, đồng thời là cách tự giải thoát khỏi khó khăn và khó xử đối nội hiện tại, lách phán quyết của tòa án tối cao để áp thuế quan bảo hộ theo cách khác và để lại khai thác hiệu ứng dân túy của khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết".

