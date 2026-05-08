Đảo quốc nhỏ tham gia cuộc chơi lớn

PHẠM LỮ
08/05/2026 09:39 GMT+7

Với việc bắt đầu các cuộc thương thảo với Anh và Úc về vấn đề thay thế hạm đội hải quân hiện tại, New Zealand không chỉ triển khai thực hiện cụ thể quyết sách liên quan hồi cuối năm ngoái về hiện đại hóa lực lượng hải quân mà còn đã quyết định chọn đối tác để hợp tác là 2 nước nói trên.

Đảo quốc nhỏ tham gia cuộc chơi lớn - Ảnh 1.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Ảnh: Reuters

Quyết sách này có ý nghĩa chiến lược to lớn và lâu dài đối với New Zealand. Tuy là đảo quốc nhỏ nhưng New Zealand có vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới. Cho tới nay, hải quân New Zealand mới chỉ đủ năng lực thực tế để hiện diện và tuần tra cho dù đảo quốc này là thành viên của nhóm Ngũ nhãn. 

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lại sôi động về nhiều phương diện, đặc biệt về chính trị an ninh, hợp tác quân sự, quốc phòng và an ninh song phương cũng như đa phương. 

Ngày càng có thêm nhiều đối tác bên ngoài tìm cách gây dựng và tăng cường hiện diện quân sự trực tiếp cũng như vai trò chính trị an ninh ở khu vực. Nhiều quốc gia trong khu vực đầu tư mạnh mẽ để nhanh chóng tăng cường tiềm lực hải quân và gây dựng mạng lưới những mối quan hệ hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh.

New Zealand vừa muốn có chân trong cuộc chơi lớn này để gây dựng vị thế địa chính trị quan trọng, vừa tận dụng cuộc chơi lớn ấy để tự bảo vệ chủ quyền và an ninh. Anh và Úc là những đối tác được lựa chọn vì Úc là láng giềng gần của New Zealand và vì hai đối tác này cùng với Mỹ đã thành lập liên minh an ninh ba bên (AUKUS). 

New Zealand hướng tới gây dựng thế đứng chân trong, chân ngoài với AUKUS và tận lợi tối đa từ AUKUS, dựa vào đó để có được sức mạnh và tiềm lực hải quân lớn hơn cũng như phạm vi hoạt động rộng hơn. Ở khu vực này, giờ đối tác nhỏ cũng có thể gây tác động lớn tới cục diện khu vực.

