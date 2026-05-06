EU tìm cách thoát khó

PHẠM LỮ
06/05/2026 10:08 GMT+7

Hội nghị cấp cao lần thứ 8 của Tổ chức Cộng đồng chính trị châu Âu (EPC) diễn ra ở Armenia tuy là sự kiện định kỳ nhưng lại có ý nghĩa quan trọng rất đặc biệt đối với châu Âu.

Lần đầu tiên, EPC tổ chức hội nghị cấp cao ở khu vực Caucasus và mời quốc gia ngoài châu Âu là Canada tham dự. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine vẫn dai dẳng, khi Armenia và Azerbaijan đã hòa giải và cả hai đều xa lánh Nga để ngả hẳn về phía phương Tây.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula von der Leyen tới dự hội nghị cấp cao EPC ngày 4.5 tại Armenia

Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra cho các quốc gia châu Âu nhiều thách thức lớn về chính trị, an ninh, kinh tế và thương mại, gần như phó mặc EU và NATO tự giải quyết chuyện hậu thuẫn Ukraine và đối phó Nga. Ông Trump còn áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với EU và tiến hành triệt thoái một phần quân đội Mỹ ra khỏi Đức, Ý và Tây Ban Nha. Rồi cuộc xung đột Iran, thương chiến Mỹ - Trung khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu về năng lượng và đất hiếm, kim loại quý bị ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng.

Trong tình thế đó, châu Âu buộc phải tự thân vận động nhiều hơn trước để thoát khó. Tại hội nghị cấp cao này của EPC, chương trình nghị sự bị chi phối bởi nhu cầu tự "giải cứu" ấy. Sự kiện này không đưa lại kết quả cụ thể nào nhưng những thông điệp chính trị phát đi từ đấy lại rất đáng kể đối với châu lục.

Trước hết là thông điệp châu Âu quyết tâm vượt khó, đoàn kết nội bộ, thống nhất quan điểm và phối hợp hành động để vượt khó, đặc biệt trong những chuyện có liên quan Nga, Mỹ, Trung Quốc và đến chuyện hậu thuẫn Ukraine.

Tiếp đấy là thông điệp xem vùng Caucasus là tâm điểm ưu tiên chính sách mới, đẩy lùi ảnh hưởng của Nga, ngăn chặn ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc. Rồi đến thông điệp về tăng cường tự chủ trong đảm bảo an ninh, cung ứng năng lượng và nguyên vật liệu. Những thông điệp này giúp cho sự kiện lớn tưởng chỉ là danh nghĩa mà có được ý nghĩa.

EU đi xa vượt khó

Tại cuộc gặp cấp cao năm nay ở thủ đô New Delhi, cả Ấn Độ lẫn EU đều hạ quyết tâm kết thúc thành công tiến trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.

