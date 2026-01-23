Khi EU bên xây bên chống

Các nhà lãnh đạo EU và Mercosur tại lễ ký kết thỏa thuận

ảnh: reuters



Có thể thấy nội bộ EU hiện diễn ra cuộc cọ sát quyền lực quyết liệt và không khoan nhượng giữa hành pháp và lập pháp, tức là giữa Ủy ban châu Âu (EC) và EP. EC đã sửa đổi cả quy cách ký kết để ngăn chặn một vài thành viên không ủng hộ thỏa thuận EU - Mercosur có thể phủ quyết việc các thành viên ký kết chấp nhận. EP lại chọn con đường tư pháp để loại trừ ngay từ đầu khả năng thỏa thuận được phê chuẩn với đa số mong manh nào đó. Một bên quyết tâm xây trong khi phía kia quyết tâm chống.

Nội bộ như thế trong bối cảnh hiện tại càng thêm đáng lo đối với EU. Khu vực mậu dịch tự do EU - Mercosur sẽ có quy mô lớn nhất thế giới về người tiêu dùng. EU rất cần thị trường Mercosur - bao gồm Argentina, Brazil, Bolivia, Uruguay và Paraguay, cần hợp tác với các đối tác này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và để đối phó cuộc thương chiến thuế quan của Mỹ. Mỹ hiện đang hành động quyết liệt ở khu vực Trung và Nam Mỹ, không để cho các đối tác bên ngoài, trong đó có EU tiếp cận và gây dựng ảnh hưởng. Mercosur trở thành cửa ngõ và đối tác lý tưởng đối với EU. Càng không nhanh chóng đưa thỏa thuận thành lập khu vực mậu dịch tự do vào hiệu lực, mức độ khó khăn đối với EU càng lớn vì Mercosur có thể ngả về đối tác lớn khác.