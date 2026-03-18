Cuộc chơi rủi ro của Tổng thống Pháp ở Trung Đông

Chiến lược của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là tăng cường hiện diện quân sự mạnh mẽ như chưa từng thấy ở khu vực này, nhưng tránh để Pháp trở thành một bên tham chiến trực tiếp. Đó cũng là hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức độ cần thiết, nhưng giữ khoảng cách tối đa về chính trị giữa hai nước. Ông Macron không chỉ mong muốn mà còn phải buộc làm vậy.

Cuộc chiến Iran hiện chi phối chính trị thế giới và là cuộc chơi về sức mạnh quân sự, vai trò và ảnh hưởng về chính trị thế giới và khu vực mà ông Macron muốn nước Pháp có chân và có phần chứ không đứng ngoài. Chỉ khi tăng cường sự hiện diện quân sự trực tiếp trong khu vực nhưng không để bị lôi kéo vào tham chiến, thì nước Pháp mới tận dụng được cơ hội để thể hiện sức mạnh và tiềm lực quân sự đồng thời gây dựng được vai trò ngoại giao cho giải pháp chính trị hòa bình.

Muốn được công nhận là cường quốc thế giới trong thế giới hiện đại, nước Pháp cần phải được thế giới công nhận là cường quốc thế giới về quân sự. Ông Macron không thể đạt được mục tiêu này trong cuộc xung đột Ukraine lẫn cuộc xung đột ở dải Gaza, nhưng lại có thể thành công trong cuộc chiến ở Iran.

Mặt khác, ông Macron buộc phải tăng cường hiện diện quân sự trực tiếp của Pháp ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, vì Paris phải luôn sẵn sàng giải cứu gần 400.000 công dân Pháp hiện ở trong khu vực. Đó còn là thực hiện nghĩa vụ theo một số thỏa thuận hợp tác quân sự và quốc phòng đã ký kết với Qatar, Kuwait và UAE, cũng như đảm bảo thông thương cho tàu thuyền của Pháp đi qua eo biển Hormuz. Cuộc chơi này rất quan trọng đối với Pháp nhưng lại không dễ chơi và đầy rủi ro đối với ông Macron.