Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Cuộc chơi rủi ro của Tổng thống Pháp ở Trung Đông

PHẠM LỮ
18/03/2026 10:38 GMT+7

Không phải là thành viên NATO duy nhất ở châu Âu tăng cường hiện diện quân sự trực tiếp ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, nhưng Pháp tăng cường mạnh mẽ nhất.

Chiến lược của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là tăng cường hiện diện quân sự mạnh mẽ như chưa từng thấy ở khu vực này, nhưng tránh để Pháp trở thành một bên tham chiến trực tiếp. Đó cũng là hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức độ cần thiết, nhưng giữ khoảng cách tối đa về chính trị giữa hai nước. Ông Macron không chỉ mong muốn mà còn phải buộc làm vậy.

Cuộc chơi rủi ro của Tổng thống Pháp ở Trung Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) chủ trì một cuộc họp

Ảnh: Reuters

Cuộc chiến Iran hiện chi phối chính trị thế giới và là cuộc chơi về sức mạnh quân sự, vai trò và ảnh hưởng về chính trị thế giới và khu vực mà ông Macron muốn nước Pháp có chân và có phần chứ không đứng ngoài. Chỉ khi tăng cường sự hiện diện quân sự trực tiếp trong khu vực nhưng không để bị lôi kéo vào tham chiến, thì nước Pháp mới tận dụng được cơ hội để thể hiện sức mạnh và tiềm lực quân sự đồng thời gây dựng được vai trò ngoại giao cho giải pháp chính trị hòa bình. 

Muốn được công nhận là cường quốc thế giới trong thế giới hiện đại, nước Pháp cần phải được thế giới công nhận là cường quốc thế giới về quân sự. Ông Macron không thể đạt được mục tiêu này trong cuộc xung đột Ukraine lẫn cuộc xung đột ở dải Gaza, nhưng lại có thể thành công trong cuộc chiến ở Iran.

Mặt khác, ông Macron buộc phải tăng cường hiện diện quân sự trực tiếp của Pháp ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, vì Paris phải luôn sẵn sàng giải cứu gần 400.000 công dân Pháp hiện ở trong khu vực. Đó còn là thực hiện nghĩa vụ theo một số thỏa thuận hợp tác quân sự và quốc phòng đã ký kết với Qatar, Kuwait và UAE, cũng như đảm bảo thông thương cho tàu thuyền của Pháp đi qua eo biển Hormuz. Cuộc chơi này rất quan trọng đối với Pháp nhưng lại không dễ chơi và đầy rủi ro đối với ông Macron.

Tin liên quan

Lách cửa ngách

Từ góc độ lợi ích riêng, đề xuất mới của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Albania Edi Rama về thúc đẩy tiến trình hai nước này gia nhập EU giúp gắn kết Albania và Serbia với EU nhưng lại khiến liên minh thêm khó xử.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông Tổng thống Pháp NATO châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận