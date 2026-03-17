Tương lai nào cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine?

Khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu được tổ chức trong thời gian gần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vì ông Zelensky mà họ chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Trump chỉ trích ông Zelensky

Trả lời phỏng vấn Đài NBC News ngày 15.3, Tổng thống Trump tiếp tục cho rằng người đồng cấp Zelensky là trở ngại chính cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Giới chức chính quyền Trump từ năm ngoái đã theo đuổi nỗ lực hòa đàm giữa hai nước và từng tuyên bố thỏa thuận hòa bình trong tầm tay. Thế nhưng, những nỗ lực này đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào.

Mỹ đã tạm hoãn đàm phán với Nga và Ukraine Ảnh: AFP

"Tôi ngạc nhiên vì ông Zelensky không muốn đạt được thỏa thuận. Hãy nói ông Zelensky ký vào thỏa thuận, vì ông Putin sẵn sàng làm như thế", chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh và cho rằng ông Zelensky khó đàm phán hơn nhiều so với ông Putin. Trước cáo buộc của ông Trump, Tổng thống Zelensky nói rằng chính ông Putin mới là người chưa bao giờ có ý định chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine, theo Đài CNN.

AP dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ thỏa thuận hòa bình vẫn chưa đạt được vì vướng một số rào cản, chẳng hạn Nga yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO, không tham gia bất kỳ lực lượng an ninh nào của châu Âu. Bên cạnh đó, Moscow cũng muốn một số phần lãnh thổ hiện vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát.

Ukraine chờ Mỹ nối lại đàm phán với Nga

Cũng theo AP, Mỹ đã hoãn lại việc tổ chức đàm phán với Nga và Ukraine vì chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo với Mỹ và Nga, nhưng đang còn chờ hai nước này thống nhất các chi tiết của cuộc gặp, theo tờ The Independent hôm qua.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc họp giữa các phái đoàn đàm phán của Mỹ, Ukraine và Nga, bao gồm các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Tuy nhiên, ông cho hay Moscow đã từ chối gửi phái đoàn đến dự.

"Chúng tôi đang chờ hồi âm của người Mỹ. Họ hoặc sẽ thay đổi địa điểm tổ chức, hoặc phía Nga phải xác nhận sự tham gia với Mỹ", ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo cũng khẳng định rằng phía Kyiv không hề ngăn cản bất kỳ sáng kiến nào và thực sự muốn cuộc họp ba bên sớm diễn ra.

Ông Zelensky bác bỏ tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump rằng Washington không cần công nghệ máy bay không người lái (UAV) của Kyiv trong cuộc chiến với Iran. Theo ông Zelensky, Washington đã vài lần liên hệ với Kyiv để yêu cầu nước này hỗ trợ liên quan đến công nghệ phòng thủ UAV. Các yêu cầu được nhiều cơ quan quân sự Mỹ gửi đến Bộ Quốc phòng Ukraine và phía lãnh đạo quân sự.

Tuy nhiên, phát biểu trên Đài NBC News hôm 15.3, ông Trump tuyên bố "người cuối cùng mà chúng tôi cần giúp đỡ là ông Zelensky".