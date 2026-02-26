Chiến sự Ukraine ngày 1.463: Nga - Ukraine 'ăn miếng trả miếng', Mỹ gây sức ép Kyiv

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz ngày 25.2 cho biết Nga đã tấn công các cơ sở lưu trữ và sản xuất khí đốt của Ukraine tại tỉnh Kharkiv và Chernihiv trong 2 ngày liên tiếp, Reuters đưa tin.

Naftogaz cho hay các vụ tấn công đã gây thiệt hại, song không nêu chi tiết.

Các cơ sở năng lượng thường là mục tiêu của các đợt tấn công của cả Nga và Ukraine trong những tháng qua. Các vụ tấn công vào lưới điện tại thủ đô Kyiv (Ukraine) khiến thành phố mất điện nghiêm trọng và phải sử dụng điện hạn chế.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.2 tuyên bố đã tập kích hạ tầng năng lượng, kho dự trữ máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine, và cùng ngày đã đánh chặn 115 UAV từ lực lượng Kyiv.

Hình ảnh được cho là khói bốc lên do vụ tập kích UAV vào tỉnh Smolensk của Nga ngày 25.2 ẢNH: THE MOSCOW TIMES

Giới chức Nga cho biết đợt tập kích UAV của Ukraine vào một nhà máy sản xuất phân bón ở tỉnh Smolensk, phía tây của Nga đã khiến 7 người thiệt mạng. Ủy ban điều tra Nga cho biết Ukraine đã phóng 30 UAV mang thuốc nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine cáo buộc Nga không kích vào ngôi làng ở tỉnh Zaporizhzhia vào tối 24.2 khiến 4 người thiệt mạng.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Trong một diễn biến liên quan, báo Ukrainska Pravda ngày 25.2 đưa tin nhà máy công nghiệp sản xuất UAV của Ukraine đã bắt đầu hoạt động tại Anh. Đại sứ Ukraine tại Anh Valeriy Zaluzhnyi cho biết nhà máy này, thuộc Công ty Ukrspecsystems, sẽ sản xuất và bán các UAV nhằm mang lại nguồn kinh tế cho Ukraine, cũng như cung cấp thiết bị cho quân đội Kyiv.

Mỹ cảnh báo việc Ukraine không kích cơ sở năng lượng Nga

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24.2 đã gửi công văn chính thức, yêu cầu chính phủ Ukraine không gây tổn hại lợi ích của Mỹ, sau các vụ tập kích vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Đen.

Bà Stefanishyna cho biết chính phủ Mỹ nêu rằng vụ tấn công của Kyiv “ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Mỹ và Kazakhstan”. Phần lớn dầu sản xuất từ Kazakhstan đều chảy qua đường ống ở cảng Novorossiysk để xuất khẩu. Vụ tấn công của Ukraine hồi tháng 11.2025 đã làm gián đoạn vận chuyển dầu.

Đại sứ Ukraine cho biết thông điệp của Mỹ lưu ý Kyiv cần cẩn trọng về những lợi ích của Washington, không phải yêu cầu Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi thông tin trên.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua đang gia tăng sức ép yêu cầu Nga và Ukraine sớm đạt được thỏa thuận hòa bình, song các cuộc đàm phán đến nay chưa có đột phá.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.2 cho biết phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ đàm phán song phương tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26.2, chuẩn bị cho cuộc đàm phán 3 bên cùng với Nga, dự kiến diễn ra đầu tháng 3.

Các vấn đề thảo luận trong cuộc gặp ngày 26.2 dự kiến gồm việc trao đổi tù binh và một "gói hỗ trợ thịnh vượng" để tái thiết Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết cuộc gặp lần này nhằm tìm ra nhiều phương án để đạt thỏa thuận hòa bình.

Lực lượng Ukraine tham dự buổi huấn luyện tại địa điểm không xác định ngày 22.2 ẢNH: AFP





Đặc phái viên Mỹ nêu điều kiện then chốt cho thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Đài RBC Ukraine ngày 25.2 đưa tin đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, nói rằng sẽ không thể có thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine cho đến khi người dân Ukraine được đảm bảo rằng xung đột không thể tái diễn.

Phát biểu tại cuộc họp của các nhà khoa học trẻ ngày 24.2, ông Witkoff giải thích để đạt thỏa thuận hòa bình, cần có những quy trình an ninh, giúp người dân có niềm tin vững chắc rằng họ có thể sống trong hòa bình, xây dựng cuộc sống mà không phải lo xung đột tái diễn.

Witkoff nói thêm rằng chính cách tiếp cận này tạo thành nền tảng và điều kiện tiên quyết cho các đảm bảo an ninh. Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, nhóm đàm phán của Mỹ đang làm mọi điều có thể để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.