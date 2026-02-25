Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bên trong boong ke nơi ông Zelensky chỉ huy ngày đầu chiến sự

Bảo Hoàng
25/02/2026 12:18 GMT+7

Trong video đánh dấu tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine ngày 24.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giới thiệu boong ke kiên cố, nơi ông đưa ra những ứng phó đầu tiên ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Boong ke này – căn phòng nhỏ trong hầm ngầm tại phố Bankova (ở thủ đô Kyiv của Ukraine) – chính là nơi tôi đã thực hiện những cuộc điện đàm đầu tiên với các nhà lãnh đạo thế giới khi cuộc chiến bắt đầu", Tổng thống Zelensky phát biểu trong đoạn video ngày 24.2, đánh dấu 4 năm xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Bên trong boong ke nơi ông Zelensky chỉ đạo khi Nga tấn công 4 năm trước - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện tại boong ke ngầm ở thủ đô Kyiv

ẢNH: AFP

Ngồi trên chiếc ghế da trong căn phòng hẹp, ông Zelensky hồi tưởng: "Tại đây, tôi đã nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và được khuyên (từ ông Biden) rằng: “Volodymyr, có một mối đe dọa lớn. Ông cần rời khỏi Ukraine khẩn cấp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việc đó”.

“Cũng tại đây, tôi đáp rằng: ‘Tôi cần đạn dược, không phải chuyến đi nhờ’”, ông Zelensky nhắc lại.

Theo AFP, boong ke ngầm trên được cho là hầm trú bom đã có từ thời Liên Xô, được thiết kế để bảo vệ chính phủ trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv.

Tương tự những nhà lãnh đạo khác, ông Zelensky cũng từng chỉ trích bầu không khí ngột ngạt của boong ke này. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, nơi đây đã chứng minh giá trị như một nơi trú ẩn an toàn, nằm biệt lập trong khu phức hợp của chính phủ.

Bên trong boong ke nơi ông Zelensky chỉ đạo khi Nga tấn công 4 năm trước - Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky ngồi tại bàn làm việc trong boong ke ngầm, nơi ông liên lạc với lãnh đạo thế giới sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự cách đây 4 năm

ẢNH: AFP

Từ những hành lang dài hẹp với trần nhà cong thấp, boong ke có những căn phòng nhỏ dành cho từng bộ ngành chính phủ cũng như quốc hội Ukraine. Các biển báo màu xanh và vàng hướng dẫn mọi người đến các phòng khác nhau trong đường hầm boong ke nối với nhau như một mê cung.

"Đây là nơi đội ngũ của chúng tôi liên lạc với quân đội, tìm các giải pháp, làm mọi điều cần thiết để Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn", ông Zelensky nói.

Đoạn video dài 19 phút được công bố giữa thời điểm cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5 và vẫn diễn biến căng thẳng.

