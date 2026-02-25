Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về Ukraine

Khánh An
25/02/2026 07:11 GMT+7

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được thông qua đúng dịp đánh dấu 4 năm nổ ra xung đột Nga - Ukraine.

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ biên giới quốc gia Ukraine - Ảnh 1.

Kết quả phiếu bầu thông qua dự thảo nghị quyết tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) hôm 24.2

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.2 đưa tin Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa thông qua nghị quyết về Ukraine với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng.

Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, nghị quyết mang trọng lượng chính trị đúng vào dịp tròn 4 năm nổ ra xung đột Nga - Ukraine.

Nga, Belarus và Sudan nằm trong số những nước phản đối, trong khi Trung Quốc và Mỹ bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, cùng với "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài".

Giải thích lý do Mỹ bỏ phiếu trắng, phó đặc phái viên của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Tammy Bruce khẳng định Washington hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Tuy nhiên, nghị quyết lại bao gồm những ngôn từ có khả năng làm xao nhãng các cuộc đàm phán đang diễn ra, "thay vì hỗ trợ thảo luận về toàn bộ các con đường ngoại giao có thể mở đường cho một nền hòa bình bền vững", AFP dẫn lời bà phát biểu.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp sau đó của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Tại cuộc họp, Mỹ và Trung Quốc tranh cãi về cáo buộc của Washington rằng việc Bắc Kinh nhập khẩu dầu từ Nga và việc Trung Quốc bán các vật liệu quân sự cho Nga đã giúp duy trì các hoạt động của Nga tại Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Phó Thông đáp lại bằng cách cáo buộc Mỹ tạo "đủ loại cớ và lời nói dối" về Trung Quốc nhằm "tạo ra chia rẽ và xung đột". 

