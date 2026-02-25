Chiến sự Ukraine ngày 1.462: Chấn động cáo buộc hạt nhân, Nga cảnh báo xung đột

Ngày 24.2, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho biết Anh và Pháp đang âm mưu cung cấp các thành phần của bom hạt nhân để Ukraine lắp ráp, sau đó nói rằng vũ khí do Kyiv tự chế tạo.

Ngoài ra, hai nước Anh và Pháp được cho là còn bàn phương án cung cấp một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh cho Ukraine hoặc khuyến khích nước này chế tạo bom bẩn. Mục đích là nhằm giúp Ukraine đạt điều kiện thuận lợi trong cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự với Nga.

Pháp tuyên bố đây là "sự dối trá trắng trợn", trong khi Anh chưa bình luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Cơ quan An ninh liên bang (FSB) ngày 24.2 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các đối thủ của Moscow biết rõ kết cục của việc tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân và hậu quả nghiêm trọng sau đó.

Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết sẽ thông báo cho Mỹ về âm mưu của Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Nga trong việc giải quyết xung đột.

Cáo buộc được đưa ra trong ngày cuộc xung đột Nga - Ukraine chính thức bước sang năm thứ 5 khi nỗ lực đàm phán chưa đạt được đột phá.

Trong cuộc họp báo ngày 24.2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận Nga chưa đạt mục tiêu tại Ukraine. "Mục tiêu chính là đảm bảo an toàn cho người dân sống tại miền đông Ukraine", ông Peskov nói và thừa nhận chưa đạt được toàn bộ các mục tiêu.

Dù vậy, ông khẳng định Moscow tiếp tục tìm kiếm hòa bình theo những điều kiện nhất quán đã được đưa ra như Ukraine rút quân khỏi Donbass và các vùng Moscow đã tuyên bố sáp nhập; Ukraine chấp nhận vị thế trung lập, không liên kết, không tham vọng sở hữu hạt nhân; phương Tây dỡ bỏ cấm vận Nga.

Ông Peskov khẳng định mong muốn tiếp tục đàm phán nhưng cho rằng việc đạt được thỏa thuận hòa bình phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của Kyiv. Người phát ngôn nói rằng thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán kế tiếp chưa được ấn định nhưng cam kết sẽ công bố ngay khi đạt đồng thuận. Vòng đàm phán gần nhất diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào hai ngày 17-18.2.

Nga tiến nhanh tại Ukraine trong năm thứ 4

Cầu Romanivskyi ở Irpin, ngoại ô Kyiv, bị phá hủy trong những ngày đầu xung đột ẢNH: REUTERS

AFP ngày 24.2 phân tích dữ liệu của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) cho biết trong năm chiến sự thứ 4, quân đội Nga đã giành được nhiều lãnh thổ tại Ukraine hơn 2 năm trước đó cộng lại.

Cụ thể, từ ngày 24.2.2025, quân đội Nga giành được khu vực rộng 4.524 km2, hơn một nửa được Nga kiểm soát hoàn toàn. Đó là chưa tính 731 km2 Nga nói đã kiểm soát nhưng ISW không xác nhận.

Năm chiến sự thứ 2 diễn ra tương đối giằng co trong khi năm thứ 3 chứng kiến Nga thu được 4.143 km2.

Ukraine tuyên bố giành lại hơn 400 km vuông lãnh thổ

Diện tích đất Nga kiểm soát trong năm qua tương đương 0,8% lãnh thổ Ukraine. Tổng cộng, Nga đã kiểm soát hơn 19% diện tích Ukraine, gồm khoảng 7% được kiểm soát trước khi chiến dịch quân sự diễn ra vào ngày 24.2.2022. Đó là vùng Crimea và một số khu vực tại Donbass.

Địa điểm đáng chú ý nhất mà Nga kiểm soát trong 12 tháng qua là thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần tại tỉnh Donetsk, nơi Moscow mở rộng vùng kiểm soát nhiều nhất trong năm. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã vượt qua ranh giới Donetsk lần đầu tiên trong năm qua, xâm nhập các tỉnh lân cận như Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thăm Kyiv và đặt hoa tưởng niệm cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.2 ẢNH: REUTERS

Sau 4 năm xung đột, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 1,5 triệu binh sĩ, gồm khoảng 65.000 người từ đầu năm nay, hãng TASS dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Nga, Ukraine thiệt hại 670 máy bay, 283 trực thăng, 116.804 thiết bị bay không người lái (UAV), 650 hệ thống tên lửa phòng không, 27.835 xe tăng và xe thiết giáp khác, 1.671 giàn phóng rốc két đa nòng.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24.2 thông báo Nga đã mất khoảng 1,26 triệu binh sĩ, gồm 920 người trong vòng 24 giờ qua. Phía Nga được cho là thiệt hại 11.698 xe tăng, 24.086 xe thiết giáp, 79.826 xe bồn chở nhiên liệu và phương tiện khác, 37.560 hệ thống pháo, 1.654 giàn phóng rốc két đa nòng, 1.305 hệ thống phòng không, 435 máy bay, 348 trực thăng, 145.571 UAV, 29 tàu thuyền và 2 tàu ngầm.

Nga và Ukraine không bình luận về con số mà đối phương đưa ra.

Trong ngày 24.2, một số nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Kyiv nhân dịp tròn 4 năm chiến sự. Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức có cuộc điện đàm qua video và tái khẳng định cam kết vững chắc về việc đạt được hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine, đồng thời lặp lại vai trò của liên minh trong việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Kyiv.

Cùng ngày, Anh công bố gói trừng phạt lớn nhất lên Nga với gần 300 biện pháp, trong đó có lệnh cấm vận nhà vận hành đường ống dẫn dầu Transneft. Trong khi đó, Canada công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu CAD (220 triệu USD) cho Ukraine và cấm vận 100 tàu Nga.