Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Thời cuộc thử thách liên kết

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
15/05/2026 10:00 GMT+7

Hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên nhóm BRICS diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong 2 ngày 14 và 15.5 là sự chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay do Ấn Độ chủ trì vào mùa thu tới.

Đây còn là phép thử về đoàn kết thống nhất nội bộ trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và quan hệ quốc tế hiện tại.

Thời cuộc thử thách liên kết - Ảnh 1.

Đại diện các nước dự hội nghị ngoại trưởng BRICS ở Ấn Độ ngày 14.5.2026

Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã làm thay đổi rất đáng kể chương trình nghị sự của hội nghị và của cả nhóm BRICS bởi Iran và UAE đều là thành viên. BRICS ở tình thế rất khó xử khi gần như không thể có được đồng thuận quan điểm nội bộ về Mỹ và Iran, về căng thẳng Iran - UAE. Đảm bảo an ninh năng lượng và hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu về năng lượng được đặt ở vị trí ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của BRICS nhưng nhóm lại không thể có được đồng thuận quan điểm giữa các thành viên. Tất cả những chủ đề nội dung nghị sự khác cũng bị vạ lây.

BRICS hiện bị thử thách ở đúng điểm mà tất cả các tổ chức liên minh hay liên kết, tập hợp giữa các quốc gia trên thế giới luôn phải trực diện, là đoàn kết thống nhất nội bộ, đồng thuận quan điểm và định hướng để có thể phối hợp hành động hiệu quả. 

Với tình trạng nội bộ như thế thì BRICS không thể gây dựng vai trò và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, liên kết thực chất và phát triển vững mạnh để có thể cạnh tranh với những khuôn khổ hay nhóm liên kết khác như G7 hay G20. Hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao này báo hiệu Ấn Độ không dễ để đạt được nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên BRICS thành công.

Tin liên quan

Đảo quốc nhỏ tham gia cuộc chơi lớn

Đảo quốc nhỏ tham gia cuộc chơi lớn

Với việc bắt đầu các cuộc thương thảo với Anh và Úc về vấn đề thay thế hạm đội hải quân hiện tại, New Zealand không chỉ triển khai thực hiện cụ thể quyết sách liên quan hồi cuối năm ngoái về hiện đại hóa lực lượng hải quân mà còn đã quyết định chọn đối tác để hợp tác là 2 nước nói trên.

Pháp gây dựng mới, bù đắp mất mát ở châu Phi

Không khả thi vẫn khả dụng

Khám phá thêm chủ đề

Iran Ấn Độ BRICS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận