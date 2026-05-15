Thời cuộc thử thách liên kết

Đây còn là phép thử về đoàn kết thống nhất nội bộ trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và quan hệ quốc tế hiện tại.

Đại diện các nước dự hội nghị ngoại trưởng BRICS ở Ấn Độ ngày 14.5.2026 Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã làm thay đổi rất đáng kể chương trình nghị sự của hội nghị và của cả nhóm BRICS bởi Iran và UAE đều là thành viên. BRICS ở tình thế rất khó xử khi gần như không thể có được đồng thuận quan điểm nội bộ về Mỹ và Iran, về căng thẳng Iran - UAE. Đảm bảo an ninh năng lượng và hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu về năng lượng được đặt ở vị trí ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của BRICS nhưng nhóm lại không thể có được đồng thuận quan điểm giữa các thành viên. Tất cả những chủ đề nội dung nghị sự khác cũng bị vạ lây.

BRICS hiện bị thử thách ở đúng điểm mà tất cả các tổ chức liên minh hay liên kết, tập hợp giữa các quốc gia trên thế giới luôn phải trực diện, là đoàn kết thống nhất nội bộ, đồng thuận quan điểm và định hướng để có thể phối hợp hành động hiệu quả.

Với tình trạng nội bộ như thế thì BRICS không thể gây dựng vai trò và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, liên kết thực chất và phát triển vững mạnh để có thể cạnh tranh với những khuôn khổ hay nhóm liên kết khác như G7 hay G20. Hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao này báo hiệu Ấn Độ không dễ để đạt được nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên BRICS thành công.