Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Không khả thi vẫn khả dụng

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
13/05/2026 07:19 GMT+7

Đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tham gia phái bộ EU khi đàm phán về Ukraine khiến EU ngỡ ngàng và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc cũng không hài lòng.

Không khả thi vẫn khả dụng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trong một cuộc gặp trước đây

ảnh: reuters

Đề xuất trên chắc chắn sẽ không được phía EU chấp thuận bởi xưa nay ông Schröder được nhìn nhận là người có mối quan hệ cá nhân thân thiết và luôn ủng hộ ông Putin trong quan hệ của Nga với EU, NATO. Cho nên sẽ không có chuyện EU để cho "người của phía bên kia" nằm trong phái bộ đàm phán của EU. Ngoài ra, EU xem đề xuất trên của ông Putin là động thái can thiệp trực tiếp vào chuyện nội bộ.

Tuy bất khả thi nhưng nước cờ trên của ông Putin vẫn đưa lại giá trị không hề nhỏ cho Moscow. Trước hết, điều này thể hiện cái thế của Nga trước EU và Mỹ. Đối với EU, thông điệp của ông Putin là EU hiện tại không được coi là đối tác đàm phán về vấn đề cuộc xung đột Ukraine cũng như không đóng nổi vai trò trung gian hòa giải ngoại giao trong vấn đề này. Ngoài ra, đề xuất như vậy còn làm trầm trọng thêm sự bất đồng trong nội bộ EU và NATO về cuộc chiến ở Ukraine, về Ukraine và cả về ông Putin. Trong EU và NATO có những thành viên không tán đồng chủ trương đối địch Nga bằng mọi giá, mà mong muốn duy trì quan hệ và thương thảo trực tiếp với Nga vì cho rằng chỉ như thế mới có thể nhanh chóng chấm dứt được cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời bớt lệ thuộc vào Mỹ về đảm bảo an ninh cho hiện tại cũng như cho thời hậu chiến.

Đối với Tổng thống Trump, ẩn ý của ông Putin chỉ có thể là Mỹ cũng mất dần năng lực thực tế và hết dần cơ hội đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh. Điều này còn bất lợi cho ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới.

Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng đàm phán nếu EU chủ động liên hệ

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 8.8, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Nga Vladimir Putin NATO UKRAINE ông Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận