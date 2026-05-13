Không khả thi vẫn khả dụng

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trong một cuộc gặp trước đây ảnh: reuters

Đề xuất trên chắc chắn sẽ không được phía EU chấp thuận bởi xưa nay ông Schröder được nhìn nhận là người có mối quan hệ cá nhân thân thiết và luôn ủng hộ ông Putin trong quan hệ của Nga với EU, NATO. Cho nên sẽ không có chuyện EU để cho "người của phía bên kia" nằm trong phái bộ đàm phán của EU. Ngoài ra, EU xem đề xuất trên của ông Putin là động thái can thiệp trực tiếp vào chuyện nội bộ.

Tuy bất khả thi nhưng nước cờ trên của ông Putin vẫn đưa lại giá trị không hề nhỏ cho Moscow. Trước hết, điều này thể hiện cái thế của Nga trước EU và Mỹ. Đối với EU, thông điệp của ông Putin là EU hiện tại không được coi là đối tác đàm phán về vấn đề cuộc xung đột Ukraine cũng như không đóng nổi vai trò trung gian hòa giải ngoại giao trong vấn đề này. Ngoài ra, đề xuất như vậy còn làm trầm trọng thêm sự bất đồng trong nội bộ EU và NATO về cuộc chiến ở Ukraine, về Ukraine và cả về ông Putin. Trong EU và NATO có những thành viên không tán đồng chủ trương đối địch Nga bằng mọi giá, mà mong muốn duy trì quan hệ và thương thảo trực tiếp với Nga vì cho rằng chỉ như thế mới có thể nhanh chóng chấm dứt được cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời bớt lệ thuộc vào Mỹ về đảm bảo an ninh cho hiện tại cũng như cho thời hậu chiến.

Đối với Tổng thống Trump, ẩn ý của ông Putin chỉ có thể là Mỹ cũng mất dần năng lực thực tế và hết dần cơ hội đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh. Điều này còn bất lợi cho ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới.