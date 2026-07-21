Tổng thống Trump cam đoan Thủ tướng Netanyahu sẽ không bị bắt nếu đến Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo chung ở khu resort Mar-a-Lago thuộc Palm Beach (bang Florida) hôm 29.12.2025 ảnh: afp

Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cho hay đang cân nhắc khả năng bắt giữ Thủ tướng Netanyahu nếu nhà lãnh đạo Israel đến thành phố dự họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 20.7 (giờ Washington D.C.), chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông Netanyahu "sẽ không bị bắt dưới bất kỳ hình thức nào khi có mặt trên lãnh thổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

Kể từ tháng 11.2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan) đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Dải Gaza.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times hồi cuối tuần qua, ông Mamdani cho rằng Thủ tướng Netanyahu "thuộc về The Hague", nơi đặt trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Thị trưởng thành phố New York, nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, cho rằng ông Netanyahu là tội phạm chiến tranh đã bị Tòa Hình sự Quốc tế truy tố vì những hành động trong nhiều năm qua.

Bản thân ông Mamdani xem cuộc xung đột của Israel tại Dải Gaza là hành động diệt chủng, và ông cho hay đang trao đổi với cơ quan pháp lý của thành phố New York về thẩm quyền pháp lý trong việc chỉ đạo cảnh sát thành phố bắt giữ Thủ tướng Israel.

Dù Mỹ không công nhận thẩm quyền của Tòa Hình sự Quốc tế và không phải là quốc gia thành viên của tòa, ông Mamdani đã cam kết trong chiến dịch tranh cử thị trưởng hồi tháng 9 năm ngoái là sẽ bắt giữ ông Netanyahu nếu Thủ tướng Israel đến New York.

"Tôi mong muốn đảm bảo đây sẽ là một thành phố tuân thủ luật pháp quốc tế", thị trưởng nhấn mạnh.