Ông Trump yêu cầu Israel không trả đũa Iran, ông Netanyahu đồng ý

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không trả đũa vụ tấn công từ Iran ảnh: reuters

Sáng nay (8.6, giờ Việt Nam), Al Jazeera đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Trump sẽ không đáp trả cuộc tấn công của Iran nhằm vào miền bắc Israel ngay trước đó.

Vụ việc diễn ra sau khi Israel vào sáng 7.6 tiến hành không kích khu vực Beirut lần đầu tiên kể từ khi Mỹ công bố kế hoạch ngừng bắn ở Lebanon hồi tuần trước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết mục tiêu tấn công là căn cứ không quân Ramat David gần thành phố Nazareth. Và quân đội Israel xác nhận đã phát hiện các tên lửa phóng từ hướng Iran và hệ thống phòng không đã đánh chặn toàn bộ.

Reuters dẫn lời một quan chức Israel tiết lộ ông Trump lúc đang ở câu lạc bộ golf ở Bedminster (bang New Jersey) đã điện đàm với ông Netanyahu.

Sau đó, Al Jazeera dẫn lại nguồn báo chí Israel cho hay Thủ tướng Israel đồng ý không trả đũa Iran lần này.

Nhà Trắng và văn phòng ông Netanyahu chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ông Trump nói với trang tin Axios rằng mình sẽ yêu cầu ông Netanyahu không mở cuộc tấn công nhằm vào Iran.

"Israel đã tấn công và Iran cũng đã đáp trả. Chúng ta không cần thêm một cuộc tấn công nào khác", Axios dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng. Ông Trump cũng nói thêm Mỹ đang rất gần một thỏa thuận cuối cùng với Iran và ông không muốn mọi thứ đổ vỡ vì những gì đang xảy ra.

Còn theo tờ Financial Times, ông Trump khẳng định ông Netanyahu sẽ không có sự lựa chọn nào khác mà phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào Mỹ đạt được với Iran.

Tehran lâu nay vẫn khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Washington cũng phải gắn liền với việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Trước khi Israel và Iran tấn công trả đũa trong ngày 7.6, Tổng thống Trump tuần qua cũng đã gây sức ép với Israel nhằm chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon để tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình với Iran.