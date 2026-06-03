Tổng thống Trump nói Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân

0"Chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân. Và họ đã đồng ý rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói về Iran trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình podcast "Pod Force One" của tờ New York Post được phát hành hôm nay 3.6, theo tờ The Times of Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27.5 Ảnh: AFP

"Họ đã đồng ý với điều đó. Họ có thể thay đổi ý định, nhưng đó là một trong những điều họ phải đồng ý, họ đã đồng ý với điều đó - đó là điều quan trọng nhất", ông Trump nói thêm.

Nhà Trắng đã xác nhận các báo cáo rằng theo bản ghi nhớ đang được thảo luận giữa hai bên, Iran sẽ chính thức cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, theo The Times of Israel.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Tổng thống Trump cho hay ông tin rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei "hoàn toàn tham gia" vào các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn nói: "Tôi muốn gặp ông ấy và có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc".

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, ngày 3.6 cảnh báo trên mạng xã hội X rằng Tehran sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran, theo AFP.

Cảnh báo được đưa ra sau các cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu chở dầu và đảo Qeshm của Iran, dẫn tới các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào Kuwait và Bahrain.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm nay đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu chở dầu và hòn đảo của Iran.

"Để đáp trả hành động gây hấn này, căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, nơi chứa trực thăng, cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, đã bị lực lượng vệ binh nhắm mục tiêu bằng tên lửa và máy bay không người lái", IRGC tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Bộ Y tế Kuwait thông báo ít nhất 63 người bị thương trong cuộc tấn công của Iran vào Kuwait, trong đó có cả nhân viên sân bay và hành khách, theo Reuters. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Kuwait khẳng định có một người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran.

Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã "đánh bại thành công" một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ở vịnh Ba Tư, và tiến hành cuộc tấn công tự vệ vào đảo Qeshm của Iran, theo AFP.