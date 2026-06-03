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Thế giới

Hai đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh vừa hứng tên lửa

Vi Trân
Vi Trân
03/06/2026 07:15 GMT+7

Quân đội Kuwait thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công vào ngày 3.6, trong khi Bahrain cũng sơ tán cư dân vì bị tên lửa nhắm đến.

Rạng sáng 3.6, quân đội Kuwait thông báo trên mạng xã hội X rằng những tiếng nổ vang lên tại nước này là do hệ thống phòng không ngăn chặn các cuộc tấn công từ tên lửa và UAV "thù địch".

Hãng thông tấn KUNA đưa tin rằng còi báo động vang lên 2 lần. Quân đội Kuwait không nói rõ cuộc tấn công bắt nguồn từ đâu.

Tuy nhiên, vào ngày 1.6, Kuwait cũng bắn hạ một loạt tên lửa và UAV. Sau đó, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố Iran "chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những cuộc tấn công tàn bạo này".

Hai đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh vừa hứng tên lửa- Ảnh 1.

Cột khói bốc lên sau vụ nổ tại Manama (Bahrain) hôm 28.2, khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran và Tehran đáp trả các đồng minh của Washington

ẢNH: REUTERS

Cũng trong sáng 3.6, còi báo động tấn công đã vang lên tại Bahrain và cơ quan chức năng kêu gọi người dân đến nơi an toàn gần nhất để trú ẩn. Ngay trước đó, Mỹ thông báo phóng tên lửa Hellfire về phía một tàu dầu hướng về Iran. Truyền thông Iran đưa tin rằng những tiếng nổ được nghe thấy gần đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó xác nhận đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ (đặt tại Bahrain) bằng tên lửa và UAV, nhằm đáp trả việc Mỹ oanh kích tháp truyền thông của IRGC tại đảo Qeshm, theo Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía đồng minh của Washington trong khu vực nhưng toàn bộ đều không trúng mục tiêu. Trong đó, hai quả tên lửa hướng về Kuwait bị rơi trên đường bay hoặc trật mục tiêu trong khi 3 quả khác hướng về Bahrain bị lực lượng Mỹ và Bahrain ngăn chặn. CENTCOM còn bắn hạ 3 UAV nhắm vào tàu dân sự đang di chuyển tại vùng biển khu vực.

Kuwait và Bahrain là các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và từng bị dính đòn đáp trả của Iran sau khi nước này bị Mỹ và Israel tấn công.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 4 để đàm phán nhưng gần đây liên tục ăn miếng, trả miếng. 

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