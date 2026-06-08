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Thế giới

Iran tập kích Israel

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/06/2026 06:48 GMT+7

Iran ngày 8.6 đã phóng nhiều loạt tên lửa về phía Israel, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong chiến sự Trung Đông khi tiến trình đàm phán chưa có dấu hiệu khả quan.

Theo Đài CNN ngày 8.6, đây là lần đầu tiên Iran tấn công Israel kể từ lệnh ngừng bắn vào đầu tháng 4. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel bằng tên lửa đạn đạo.

IRGC ra tuyên bố cảnh báo rằng đợt tấn công mới nhất “là lời cảnh báo” và sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ và Israel tiếp tục hành động gây hấn, theo Al Jazeera. Những ngày qua, Mỹ tuyên bố tấn công một số mục tiêu quân sự của Iran. Đồng thời, Israel đã mở rộng chiến dịch tập kích vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, đồng minh của Iran.

Iran - Ảnh 1.

Truyền thông Iran công bố những hình ảnh lực lượng Iran phóng loạt tên lửa được cho là nhắm đến Israel trong ngày 8.6

ẢNH: IRNA

Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn tên lửa từ ít nhất 3 đợt tấn công. Ban đầu, lực lượng Israel tuyên bố đã đánh chặn tất cả tên lửa từ 3 đợt tập kích của Iran, dù vậy cho biết thêm cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Các nguồn tin của Israel nói với CNN rằng Tel Aviv sẽ đáp trả "mạnh mẽ" vụ tấn công này. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah để đáp trả các cuộc oanh tạc của Iran.

Chính phủ Israel cũng thông báo rằng các trường học trên toàn quốc sẽ đóng cửa vào ngày 8.6. Bộ Chỉ huy hậu phương Israel đã chỉ thị người dân ở gần các hầm trú ẩn.

Iraq và Syria đã tuyên bố tạm đóng cửa không phận và đình chỉ các chuyến bay do diễn biến chiến sự. Iran cũng đóng cửa không phận ở các vùng phía tây nước này.

Trước diễn biến leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran trở lại đàm phán, nói rằng vụ tấn công Israel có thể làm phức tạp tiến trình thỏa thuận. Theo trang Axios, ông Trump sẽ gây sức ép lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để ngăn Tel Aviv đáp trả Tehran. Báo Financial Times dẫn lời ông Trump cho biết ông Netanyahu “sẽ không có lựa chọn nào khác” ngoài việc chấp nhận thỏa thuận với Iran.

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