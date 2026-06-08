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Thế giới

Mỹ tính dùng tài sản Iran để bồi thường cho đồng minh

Vi Trân
Vi Trân
08/06/2026 05:25 GMT+7

Ngày 7.6, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ thông báo đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Iran đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Mỹ ngăn chặn 4 UAV khác và oanh tạc các vị trí radar giám sát bờ biển của Tehran. Iran đáp trả bằng cách phóng một loạt tên lửa sang hai đồng minh của Mỹ là Bahrain và Kuwait trong ngày 6.6, gây làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Iran tố cáo Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đổ trách nhiệm lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho việc đàm phán gặp bế tắc. Một quan chức quân sự cấp cao của Iran ngày 6.6 kêu gọi Mỹ dỡ phong tỏa 24 tỉ USD tài sản của Iran như điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng theo truyền thông Mỹ, Washington tính sử dụng số tiền này để chi trả cho những đồng minh vùng Vịnh về thiệt hại mà Tehran gây ra.

Mỹ tính dùng tài sản Iran để bồi thường cho đồng minh - Ảnh 1.

Vụ nổ tại sân bay quốc tế Kuwait ngày 3.6 được cho là do Iran tấn công

ẢNH: REUTERS

Khả năng nói trên có thể tạo ra trở ngại mới cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên, vốn đã bị lung lay sau đợt tấn công qua lại trong tuần. Cùng ngày 6.6, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Tehran để chuyển thông điệp quan trọng từ lãnh đạo quân đội quốc gia trung gian đàm phán cho Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột. 

Theo truyền thông Iran, ông Naqvi đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong ngày 7.6 để thảo luận về tình hình đàm phán hòa bình với Mỹ. Bên cạnh đó, ông Araghchi phủ nhận chuyện Iran coi Li Băng là con bài mặc cả trong việc đàm phán với Mỹ và Israel.

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