Tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, ngành vận tải kêu gọi làm rõ quy tắc

Các giám đốc điều hành ngành vận tải biển họp tại Athens hôm 2.6 đã kêu gọi khôi phục trạng thái bình thường tại eo biển Hormuz và thiết lập các quy định rõ ràng cho tàu thuyền qua lại.

Kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra, chỉ một phần nhỏ lưu lượng tàu so với thông thường có thể đi qua tuyến đường thủy trọng yếu cho nguồn cung dầu khí này, gây tổn thất kinh tế toàn cầu.

Tổng giám đốc điều hành của Heidmar Maritime, Pankaj Khanna, cho biết cần có sự rõ ràng ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

"Một số may mắn đã thoát được, nhưng nhiều tàu khác thì không. Điều chúng tôi cần rõ ràng là một khuôn khổ, một bộ quy định, bất cứ điều gì cho chúng tôi biết chính xác cách thức ra vào", ông Khanna cho biết.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 2.6 cho biết 15 tàu, bao gồm 4 tàu chở dầu, đã đi qua eo biển trong 24 giờ trước đó sau khi được phép và được lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng của Iran bảo vệ.

Nhưng lưu lượng tàu vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình hàng ngày ít nhất 125 tàu trước khi cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel phát động chống Iran bắt đầu.

Với các đợt không kích mới vào cuối tuần, hy vọng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn đang mờ dần. Những màn đáp trả quân sự gần đây khiến giá dầu lại tăng vào đầu tuần.

Bộ trưởng Vận tải biển Hy Lạp Vasilis Kikilias nói rằng cần phải có một giải pháp: "Chúng ta không thể chấp nhận việc tàu thuyền trên toàn cầu không được tự do qua lại. Tôi ước rằng họ sẽ để ngành vận tải biển – ngành hàng hải, các thủy thủ và thương mại toàn cầu – ra khỏi phương trình, nhưng có vẻ như điều này là bất khả thi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá khí đốt xuống trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11, vì cử tri ngày càng bày tỏ sự thất vọng trước giá cả leo thang.

Tuy nhiên, các bên tham chiến vẫn bất đồng.

Iran muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước này, mà Washington đã áp đặt sau khi Tehran phong tỏa eo biển Hormuz trên thực tế.