Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, ngành vận tải kêu gọi làm rõ quy tắc
Video Thế giới

Tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, ngành vận tải kêu gọi làm rõ quy tắc

La Vi
La Vi
02/06/2026 13:21 GMT+7

Tác động của cuộc chiến Iran đối với hoạt động vận tải biển ở eo biển Hormuz tiếp tục giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp này, vốn đã phải tạm dừng phần lớn hoạt động vận chuyển hàng hải qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Các giám đốc điều hành ngành vận tải biển họp tại Athens hôm 2.6 đã kêu gọi khôi phục trạng thái bình thường tại eo biển Hormuz và thiết lập các quy định rõ ràng cho tàu thuyền qua lại.

Kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra, chỉ một phần nhỏ lưu lượng tàu so với thông thường có thể đi qua tuyến đường thủy trọng yếu cho nguồn cung dầu khí này, gây tổn thất kinh tế toàn cầu.

Tổng giám đốc điều hành của Heidmar Maritime, Pankaj Khanna, cho biết cần có sự rõ ràng ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, ngành vận tải biển kêu gọi ban hành quy định - Ảnh 1.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz

ẢNH: REUTERS

"Một số may mắn đã thoát được, nhưng nhiều tàu khác thì không. Điều chúng tôi cần rõ ràng là một khuôn khổ, một bộ quy định, bất cứ điều gì cho chúng tôi biết chính xác cách thức ra vào", ông Khanna cho biết.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 2.6 cho biết 15 tàu, bao gồm 4 tàu chở dầu, đã đi qua eo biển trong 24 giờ trước đó sau khi được phép và được lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng của Iran bảo vệ.

Nhưng lưu lượng tàu vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình hàng ngày ít nhất 125 tàu trước khi cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel phát động chống Iran bắt đầu.

Với các đợt không kích mới vào cuối tuần, hy vọng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn đang mờ dần. Những màn đáp trả quân sự gần đây khiến giá dầu lại tăng vào đầu tuần.

Bộ trưởng Vận tải biển Hy Lạp Vasilis Kikilias nói rằng cần phải có một giải pháp: "Chúng ta không thể chấp nhận việc tàu thuyền trên toàn cầu không được tự do qua lại. Tôi ước rằng họ sẽ để ngành vận tải biển – ngành hàng hải, các thủy thủ và thương mại toàn cầu – ra khỏi phương trình, nhưng có vẻ như điều này là bất khả thi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz và giảm giá khí đốt xuống trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11, vì cử tri ngày càng bày tỏ sự thất vọng trước giá cả leo thang.

Tuy nhiên, các bên tham chiến vẫn bất đồng.

Iran muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước này, mà Washington đã áp đặt sau khi Tehran phong tỏa eo biển Hormuz trên thực tế.

Khám phá thêm chủ đề

Eo biển Hormuz Xung đột Iran Vận tải biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận