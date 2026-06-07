Vùng Vịnh lại hứng đòn vì xung đột Iran

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng Iran đã phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu thuyền trong khu vực trước. Do đó, Mỹ đã đáp trả vào các trạm giám sát tại Goruk và đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz. Sau đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ tại khu vực, đồng thời khai hỏa vào 4 tàu dầu tìm cách vượt eo biển Hormuz trái phép.

Mỹ tấn công địa điểm radar của Iran ngày 5.6 Ảnh: CENTCOM

Lực lượng phòng không Kuwait cho biết đã ngăn chặn các đợt tấn công tên lửa và UAV nhưng không nói rõ nguồn gốc trong khi Bahrain phát còi báo động và kêu gọi cư dân trú ẩn. Iran nói đã tấn công hai quốc gia này bằng tên lửa đạn đạo nhưng quân đội Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn 6 quả tên lửa trong khi quả thứ 7 không trúng mục tiêu.

Đợt tấn công qua lại diễn ra trong bối cảnh các bên vẫn chưa đạt thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột. Tướng IRGC Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, nói với CNN rằng thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Mỹ có "rã băng" 24 tỉ USD tài sản của Iran hay không. Vị quan chức cho rằng quả bóng hiện đang nằm bên phần sân của Mỹ và cảnh báo Washington sẽ bước vào "hành lang đen tối" nếu khôi phục tấn công, nguy cơ khiến xung đột lan ra khỏi vịnh Ba Tư.

Khi được hỏi vì sao mất quá nhiều thời gian cho việc đạt thỏa thuận, ông Trump trả lời vì đây là điều rất khó khăn cho Iran, theo AP. Phát biểu ngày 5.6, ông Trump cho rằng tình hình đang diễn ra khá tốt và Mỹ sẽ chấm dứt xung đột rất nhanh chóng bằng một thỏa thuận hoặc bằng "con đường rất cứng rắn". Theo truyền thông Mỹ, các đặc phái viên của ông Trump đã gặp một nhóm chuyên gia hạt nhân tại phòng thí nghiệm quốc gia ở bang Tennessee trong tuần này nhằm chuẩn bị cho một thỏa thuận hạt nhân tiềm tàng với Iran.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua đã có những lời đáp trả sau khi Tổng thống Li Băng Joseph Aoun kêu gọi Tehran ngừng can thiệp nội bộ. Iran ủng hộ lực lượng Hezbollah tại Li Băng và yêu cầu Israel phải ngừng bắn và rút khỏi Li Băng như một điều kiện trong thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Ông Araghchi phủ nhận chuyện Iran coi Li Băng là con bài mặc cả trong việc đàm phán với Mỹ và Israel. "Hãy cứu Li Băng khỏi kẻ thù thật sự của các vị, thưa ngài tổng thống", ông Araghchi nói, ám chỉ Israel.