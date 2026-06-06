Mỹ tấn công các địa điểm đặt radar của Iran

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ toàn bộ 4 UAV, cho rằng các thiết bị này "gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hoạt động hàng hải trong khu vực". Các địa điểm radar giám sát bờ biển của Iran bị Mỹ nhắm mục tiêu được xác định nằm tại Goruk và trên đảo Qeshm. Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục đáp trả "hành động gây hấn phi lý của Iran để tự vệ", theo CNN.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz ngày 22.4.2026 ẢNH: REUTERS

Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với biển Ả Rập, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên của toàn thế giới đi qua, theo Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin lực lượng Iran đã bắn một số phát súng gần eo biển Hormuz như một động thái "cảnh báo". Theo Mehr, các vụ nổ súng "có thể liên quan" đến việc điều chuyển vị trí của các tàu hải quân Mỹ trong khu vực.

Mục tiêu của vụ bắn cảnh báo nằm ngoài khơi, gần khu vực đảo Larak, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas của Iran. Hãng tin này cũng đưa tin bác bỏ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đã xảy ra các vụ tấn công tại Bandar Abbas, gọi đây là các thông tin không có cơ sở.

Các động thái quân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh một quan chức Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều UAV về phía eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, trả lời NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.6 tuyên bố ông đang "tiến hành rất nhanh" trong cuộc chiến với Iran, gần 100 ngày sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công.

Israel, Lebanon nhất trí thực hiện ngừng bắn

Chính quyền Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đạt được một thỏa thuận sơ bộ nào với Iran. Việc Tehran tiếp tục có các động thái quân sự gần eo biển Hormuz khiến nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng Iran có thực sự muốn tiến tới một thỏa thuận hay không.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng giá dầu và phân bón sẽ giảm sau khi xung đột với Iran kết thúc dù bằng "một văn bản hay bằng cách thức cứng rắn".