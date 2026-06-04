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Thế giới

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo âm mưu chia rẽ

Vi Trân
Vi Trân
04/06/2026 16:57 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo địch thủ đang âm mưu chia rẽ nội bộ Iran sau khi bị nước này đánh bại trên chiến trường.

Trong thông điệp bằng văn bản công bố ngày 4.6, Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ và Israel đang tìm cách gây chia rẽ người Iran sau khi bị giáng đòn quyết định trên chiến trường, theo AFP.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được chiếu tại một cuộc mít tinh ở Tehran hôm 29.5

ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo cho rằng "kẻ thù hung ác" đang tìm cách "gieo mầm mống nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, mất lòng tin và chia rẽ" trong người dân Iran.

"Để đối phó những ý đồ xấu này, mọi người phải duy trì sự đoàn kết và gắn bó bằng sự kiên định và sáng suốt, vô hiệu hóa âm mưu thâm độc của chúng", ông Mojtaba Khamenei viết.

Tuyên bố được một vị chủ lễ đọc lên tại lăng mộ cố Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini, nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày mất của ông.

Ông Khomeini là lãnh tụ đầu tiên của Iran sau khi cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 kết thúc vương triều Mohammad Reza Pahlavi.

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Sau khi ông Khomeini qua đời vào năm 1989, ông Ali Khamenei trở thành người kế nhiệm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28.2. Ông Ali Khamenei là cha của đương kim Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Theo AFP, ngày 4.6 năm nào ông Ali Khamenei cũng phát biểu tưởng niệm người tiền nhiệm. Năm nay, di ảnh của ông được đặt trên chiếc ghế tại lăng mộ.

Từ khi kế nhiệm người cha vào tháng 3, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng mà chỉ ra tuyên bố bằng văn bản.

Xung đột chấm dứt với thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 8.4 nhưng các cuộc đàm phán hiện chưa mang lại thỏa thuận hòa bình. Mỹ và Iran gần đây có các đợt tấn công qua lại.

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