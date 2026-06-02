Tổng thống Trump giận dữ trách cứ Thủ tướng Netanyahu vì căng thẳng Lebanon

Cuộc điện đàm nói trên diễn ra vài giờ sau khi Iran đe dọa ngừng đàm phán với Mỹ do hành động của Israel ở Lebanon. Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã "tức giận" và có lúc hét vào mặt ông Netanyahu: "Ông đang làm cái quái gì vậy?", theo Axios dẫn lời một quan chức Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Palm Beach thuộc bang Florida vào ngày 29.12.2025

Theo vị quan chức này, ông Trump cảm thấy ông Netanyahu đã phản ứng thái quá trước các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah vào Israel. Ông phản đối việc Israel phá hủy các tòa nhà để chỉ tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah, đồng thời chỉ trích việc Israel đe dọa sẽ tấn công Beirut, theo Axios.

Một nguồn tin khác tóm tắt một phần phát ngôn của Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu là "giờ thì mọi người đều ghét ông. Mọi người đều ghét Israel vì điều này".

Ngoài ra, hai nguồn tin tiết lộ với Axios rằng trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump nói ông đã giúp ông Netanyahu thoát khỏi án tù, ám chỉ sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Mỹ trong phiên tòa xét xử ông Netanyahu về cáo buộc tham nhũng.

Một quan chức Mỹ nói rằng đây là một trong những cuộc điện đàm nặng nề nhất của Tổng thống Trump với Thủ tướng Netanyahu kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Tổng thống Trump cũng như Thủ tướng Netanyahu về tiết lộ trên.

Sự tức giận của chủ nhân Nhà Trắng dường như xuất phát từ việc Thủ tướng Netanyahu quyết định leo thang căng thẳng ở Lebanon, đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng giao tranh. Ông còn viết rằng các cuộc đàm phán với Iran "đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng".

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đưa ra một tuyên bố sau cuộc gọi, khẳng định ông đã nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở Beirut nếu Hezbollah không ngừng tấn công, và Israel sẽ tiếp tục các hoạt động của mình ở miền nam Lebanon. "Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi", ông Netanyahu nhấn mạnh.