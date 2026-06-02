Thế giới

Hezbollah tấn công dồn dập vào Israel sau thông báo mới của Tổng thống Trump

Văn Khoa
02/06/2026 08:17 GMT+7

Lực lượng Hezbollah nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel ở miền nam Lebanon vào tối 1.6, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hai bên đồng ý dừng giao tranh.

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon ngày 1.6 đưa tin về các cuộc tấn công của Israel vào một số khu vực phía nam, trong đó có các làng Marwaniyeh, Sidiqine, Yater và Mansouri, và "một vụ nổ rất dữ dội" đã làm rung chuyển thị trấn Debbine, theo AFP.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ tấn công của Israel gần một bệnh viện ở thành phố Tyre thuộc miền nam Lebanon, vào ngày 1.6

Ảnh: AFP

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố rằng tại thị trấn Hadatha thuộc miền nam Lebanon, các thành viên của lực lượng này đã đánh vào một xe tăng Merkava bằng máy bay không người lái tấn công, và tấn công binh sĩ Israel bằng "loạt tên lửa và pháo kích". Lực lượng này còn tuyên bố sau đó đã tấn công hai xe tăng Israel trong cùng khu vực.

Trong tuyên bố thứ 3, cũng giống những tuyên bố khác, đều chỉ ra thời gian tấn công sau 23 giờ ngày 1.6 (giờ địa phương), Hezbollah khẳng định các thành viên của họ đã nhắm mục tiêu vào một xe tăng Merkava ở thị trấn Bayada "bằng tên lửa dẫn đường".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Israel đối với tuyên bố mới của Hezbollah. Vào sáng sớm 2.6 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn hai vật thể bay được phóng từ Lebanon hướng vào miền bắc Israel.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng giao tranh. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và có một "cuộc điện đàm rất tốt" thông qua các đại diện giấu tên của Hezbollah.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng ông Netanyahu đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công quân sự vào thủ đô Beirut của Lebanon, trong khi Hezbollah đồng ý "tất cả các cuộc bắn phá sẽ dừng lại".

Thủ tướng Netanyahu cho hay ông đã nói với Tổng thống Trump rằng nước ông sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah không ngừng tấn công Israel, theo AFP.

Phía Lebanon hôm 1.6 cũng khẳng định Hezbollah đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc ngừng tấn công Israel để đổi lấy việc Israel ngừng các cuộc tấn công vào phía nam Beirut. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Hezbollah.

Cảnh báo từ Iran

Tổng thống Trump thông báo về việc Israel và Hezbollah đồng ý ngừng giao tranh vài giờ sau khi Tehran tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Lebanon vẫn là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào với Washington.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng việc Mỹ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tình trạng leo thang căng thẳng ở Lebanon là "bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ không tuân thủ lệnh ngừng bắn".

Trong một thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước, cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo rằng "vượt qua lằn ranh đỏ ở Lebanon và Dải Gaza" sẽ đồng nghĩa với "chiến tranh trực tiếp".

Đến cuối ngày 1.6, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ đối thoại với các nhà trung gian hòa giải để phản đối cuộc tấn công ngày càng mở rộng của Israel ở Lebanon chống lại Hezbollah.

Cũng theo Tasnim, Iran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và cùng với các đồng minh "kích hoạt các mặt trận khác", bao gồm cả eo biển Bab al-Mandab ở cửa biển Đỏ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 1.6 nói rằng các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra với "tốc độ nhanh chóng", nhưng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn được duy trì, theo AFP.

Các đòn tập kích và trả đũa mới giữa Mỹ - Iran đang phủ bóng lên nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang khó lường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

