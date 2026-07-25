Liên quân Ả Rập Xê Út tấn công Houthi

Kênh truyền hình Al Masirah, do Houthi điều hành, đưa tin các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út đã đánh trúng các cơ sở thuộc công ty viễn thông nhà nước tại thành phố Hodeidah. Kênh này cũng cho biết lực lượng Ả Rập Xê Út đã tấn công đảo Kamaran, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Yemen.

Máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố, ông Turki al-Malki, người phát ngôn liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, khẳng định cảng Hodeidah không phải là mục tiêu của các cuộc tấn công. Ông cho biết tất cả các cảng của Yemen, bao gồm Hodeidah, Ras Issa và Salif, vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải và tiếp tục tiếp nhận các tàu thương mại.

Liên quân tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu thuyền và lợi ích của Ả Rập Xê Út, đồng thời sẽ đáp trả "không khoan nhượng" nếu Houthi tiếp tục các hành động bị cho là thù địch.

Cơ quan ngoại giao do Houthi điều hành tại Yemen tuyên bố các cuộc không kích đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn "leo thang để đáp trả leo thang", đồng thời quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út về mọi diễn biến tiếp theo.

Ả Rập Xê Út đã phát động chiến dịch quân sự tại Yemen từ năm 2015 sau khi lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, chiếm thủ đô Sanaa và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận.

Lệnh ngừng bắn đạt được năm 2022 đã chấm dứt phần lớn các cuộc giao tranh quy mô lớn trong cuộc xung đột khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng do bạo lực, nạn đói và dịch bệnh.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đã bị lung lay sau khi Houthi tấn công một sân bay của Ả Rập Xê Út hôm 13.7 và tuyên bố phong tỏa đường biển đối với nước này. Houthi cho biết đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út để thực thi lệnh phong tỏa.

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Houthi nói vụ tấn công sân bay là nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út không kích một sân bay do lực lượng này kiểm soát, còn lệnh phong tỏa hàng hải là để đáp trả điều mà họ gọi là "sự phong tỏa Yemen" của Ả Rập Xê Út. Phía Ả Rập Xê Út bác bỏ cáo buộc này.

Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA đưa tin tàu NCC MASA của nước này bị hư hại nhẹ ở phần thân sau một vụ tấn công trên biển Đỏ hôm 24.7. Theo một nguồn tin từ Cơ quan Quản lý Giao thông vận tải Ả Rập Xê Út, sau khi kiểm tra xác nhận con tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn, tàu đã tiếp tục hành trình đến điểm đến.