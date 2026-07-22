Houthi thêm dầu vào chảo lửa Trung Đông

Houthi bắt đầu mạnh tay

Lực lượng Houthi tại Yemen (nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn) ngày 20.7 tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út trên khu vực biển Đỏ. Lực lượng này khẳng định lệnh cấm vận có hiệu lực ngay lập tức tại eo biển Bab el-Mandeb, báo The Guardian đưa tin.

Tuyên bố trên khiến bài toán vận chuyển dầu mỏ tại Trung Đông gặp thêm thách thức lớn, trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các đợt không kích trả đũa lẫn nhau vào hôm qua 21.7 và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn bị siết chặt. Việc một lực lượng có tầm ảnh hưởng như Houthi can thiệp vào cuộc xung đột có thể khiến cục diện chiến sự thêm khó đoán. Ngoài ra, kịch bản phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb có thể giáng đòn lớn không chỉ vào ngành dầu mỏ mà còn vào dòng chảy thương mại đi qua vùng Vịnh.

Những người ủng hộ Houthi tập hợp tại thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 10.7 Ảnh: AFP

Houthi coi hành động phong tỏa là nhằm đáp trả "cuộc bao vây áp bức" của Ả Rập Xê Út đối với người dân Yemen suốt nhiều năm qua, đặc biệt là sau cuộc không kích vào sân bay ở thủ đô Sanaa (Yemen) hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út bác bỏ các cáo buộc và lên án hành động của Houthi. Chính quyền Riyadh khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết dựa trên luật pháp quốc tế để bảo vệ các đội tàu của nước này.

Cùng ngày, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng cảnh báo sẽ đáp trả Houthi bằng vũ lực, đồng thời bắt đầu kích hoạt các quy trình bảo vệ tàu hàng di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb.

Mối nguy cho thị trường năng lượng

Quyết định phong tỏa của Houthi gióng lên hồi chuông báo động đối với an ninh năng lượng thế giới, trong bối cảnh thị trường vốn đã bấp bênh do các lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển Đỏ, từ lâu đóng vai trò là tuyến đường thay thế trọng yếu. Reuters dẫn các phân tích tiết lộ sau khi eo biển Hormuz bị gián đoạn, Ả Rập Xê Út đã phải chuyển hướng hơn 70% lượng dầu thô xuất khẩu hằng ngày sang cảng Yanbu nằm trên bờ biển Đỏ. Khối lượng dầu đi qua Yanbu trong những tuần gần đây đạt mức trung bình 4 triệu thùng/ngày.

Dữ liệu từ trung tâm nghiên cứu thương mại Kpler (Bỉ) chỉ ra tổng lượng dầu mỏ đi qua eo biển Bab el-Mandeb trong tháng 6 đạt 7,4 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 7% tổng sản lượng dầu toàn cầu, tăng mạnh so với mức 4,2 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái. Việc duy trì tuyến đường biển Đỏ được xem là "phao cứu sinh" giúp giữ nhịp dòng chảy năng lượng và kìm hãm đà tăng giá dầu thế giới trong nhiều tháng qua.

Các chuyên gia năng lượng cảnh báo nếu Houthi thực sự chặn đứng lưu thông tại Bab el-Mandeb, thế giới sẽ đối mặt với một kịch bản tồi tệ: Cả hai tuyến đường xuất khẩu dầu lớn nhất của Trung Đông bị đóng cửa cùng lúc. Việc đóng cửa hoàn toàn eo biển này sẽ khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giảm thêm 7%, cộng dồn với mức hao hụt 10% do giao tranh tại vùng Vịnh trước đó.

Chi phí bảo hiểm cho các tàu chở hàng qua biển Đỏ đã lập tức tăng vọt sau tuyên bố của Houthi. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng nhẹ rồi hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 20.7. Nguyên nhân là giới đầu tư vẫn nuôi hy vọng vào một bước đột phá ngoại giao, khi các nhà trung gian hòa giải vừa đệ trình một đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ - Iran kéo dài 10 ngày, nhưng căng thẳng hiện nay khiến mọi triển vọng đàm phán đều tương đối mong manh.