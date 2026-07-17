Mỹ tấn công cầu tại Iran, Houthi chuẩn bị đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rạng sáng 17.7 thông báo đã bắt đầu đợt tấn công mới vào Iran trong đêm thứ sáu liên tiếp nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của nước này. Theo thông báo trên X, đợt tấn công bắt đầu từ 14 giờ, giờ miền đông Mỹ (tức 21 giờ 30, đêm 16.7 tại Iran và 1 giờ sáng 17.7, giờ Việt Nam).

Khói bốc lên sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công tại Iran. Hình ảnh từ đoạn video được công bố ngày 15.7 ẢNH: REUTERS

CENTCOM chưa công bố danh sách mục tiêu nhưng theo CNN, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại đảo Qeshm, thành phố Bushehr, Ahvaz, Iranshahr và huyện Hamidiyeh.

Tại thành phố cảng Bandar Khamir ngay eo biển Hormuz, hai cây cầu bị tấn công làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương, theo truyền thông Iran. Đó là cầu Geryveh và cầu Kahurestan, nối Bandar Abbas với Shiraz - thành phố đông dân thứ 5 tại Iran.

Vụ tấn công diễn ra vào ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và những cây cầu nếu Iran không chấp nhận quay lại bàn đàm phán. Nhà lãnh đạo nói các cơ sở năng lượng cũng có thể bị tấn công.

Đáp lại, một cố vấn của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo Iran sẽ phá hủy toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng trong khu vực.

"Toàn bộ hạ tầng trong khu vực sẽ bị nghiền nát dưới những đòn đánh thép từ lực lượng vũ trang uy lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho Mỹ, một nước bên ngoài khu vực, can thiệp vào eo biển [Hormuz]. Đây là lằn ranh đỏ không thể xâm phạm", người phát ngôn quân đội Iran - đại tá Ebrahim Zolfaghari tuyên bố.

Bên cạnh đó, Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Iran đã yêu cầu lực lượng đồng minh Houthi tại Yemen chuẩn bị đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ qua biển Đỏ nếu Mỹ tấn công hạ tầng điện Iran. Theo các nguồn tin, kế hoạch đã được giới lãnh đạo Iran thảo luận và chuyển thông điệp cho Houthi trong khi lực lượng này đã triển khai tên lửa cùng máy bay không người lái sẵn sàng tấn công.

Các bên chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Houthi cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ vào biển Đỏ nếu Ả Rập Xê Út tiếp tục tấn công lực lượng này.