Diễn biến mới ở Yemen sau khi Houthi tấn công Ả Rập Xê Út

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản leo thang", bà Afrah al-Zouba, người được chỉ định làm Ngoại trưởng Yemen, phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Một bức ảnh do Trung tâm Truyền thông Ansarullah công bố ngày 26.7 cho thấy một thành viên Houthi đang đi về phía chiếc máy bay không người lái đang bốc cháy mà Houthi cho là của Ả Rập Xê Út sau khi bị bắn hạ ở Yemen Ảnh: AFP

Cũng theo bà al-Zouba, tình hình tại Yemen đang rất căng thẳng khi Houthi thường xuyên đụng độ với quân chính phủ tại nhiều khu vực ở quốc gia này mỗi ngày.

Bà al-Zouba đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi lực lượng Houthi thông báo đã thực hiện các cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út, nhằm đáp trả các vụ xâm nhập của UAV từ phía vương quốc này.

Bà al-Zouba cho biết thêm chính phủ Yemen ngày càng lo ngại rằng Houthi đang sao chép các động thái của Iran tại eo biển Hormuz để giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch dẫn vào biển Đỏ nằm ngoài khơi bờ biển Yemen.

Tuyến đường thủy hẹp này đã trở thành huyết mạch quan trọng để vận chuyển khối lượng lớn dầu thô của Ả Rập Xê Út ra thị trường quốc tế, sau khi hoạt động giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz bị đình trệ nghiêm trọng do xung đột.

Trong tuần trước, Houthi đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út và nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào tàu chở dầu cũng như cơ sở hạ tầng dầu khí của vương quốc này.

Một liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tham chiến chống lại Houthi nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, sau khi cuộc chiến bùng nổ tại quốc gia này vào năm 2015.

Đợt bùng phát căng thẳng mới nhất giữa Ả Rập Xê Út và Houthi đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm hai bên có hành động đáp trả lẫn nhau, đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 mà đến nay vẫn được duy trì dù đã hết hạn, theo AFP.