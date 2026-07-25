Houthi tấn công đáp trả Ả Rập Xê Út

Hãng thông tấn Ansarollah của Houthi đưa tin lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào thành phố Jizan của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã đưa ra cảnh báo ở vùng duyên hải phía tây nam cũng như ở thành phố Yanbu thuộc phía bắc của vương quốc này, theo AFP.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn Aramco ở thành phố Jizan của Ả Rập Xê Út, trong ảnh được chụp vào ngày 25.7 từ một đoạn video do người dùng đăng tải trên mạng xã hội Ảnh: AFP

Ansarollah còn đưa tin cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn ở Jizan. Một video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám khói đen bốc lên từ một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út trong thành phố này.

Trước đó, Houthi (được Iran hậu thuẫn) cáo buộc đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út có "sự leo thang nguy hiểm" sau khi Riyadh tấn công các mục tiêu của Houthi hôm 24.7.

Một nguồn tin an ninh Yemen xác nhận với AFP rằng một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Hodeida của Yemen và một trại quân sự trên đảo Kamaran nằm trong số các mục tiêu của Ả Rập Xê Út.

Vụ giao tranh mới giữa đồng minh của Mỹ và Iran báo hiệu sự xuất hiện của một mặt trận mới trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.

Vài giờ trước khi căng thẳng leo thang giữa Ả Rập Xê Út và Houthi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông vẫn chưa quyết định có tiến hành các cuộc tấn công lớn vào Iran hay không, vì Tehran hiện đang "nghiêm túc" hơn trong các cuộc đàm phán với Washington.

Hôm nay 25.7, lần đầu tiên Mỹ không tuyên bố tấn công Iran sau 13 đêm liên tiếp oanh tạc nước Cộng hòa Hồi giáo này, theo AFP.

Cuộc chiến giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn kể từ năm 2015 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Tuy nhiên, giao tranh tại quốc gia trên bán đảo Ả Rập này phần lớn đã đóng băng kể từ một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào năm 2022.