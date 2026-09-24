Campuchia kêu gọi quốc tế hợp lực chống tội phạm mạng

Ông kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực để đối phó các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.

Thủ tướng Hun Manet tham dự hội nghị tại Phnom Penh ngày 23.9 Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hội nghị quy tụ đại diện khoảng 20 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Bà Delphine Schantz, đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, cho rằng sự kiện cho thấy "sự cởi mở ngày càng tăng trong hợp tác", song nhấn mạnh cần làm nhiều hơn ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Campuchia cùng một số nước Đông Nam Á những năm gần đây trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến. Nhiều nạn nhân buôn người bị giam giữ trong các khu phức hợp và ép thực hiện những thủ đoạn như giả danh cảnh sát, lừa tình cảm hay dụ dỗ đầu tư.

Campuchia bắt gần 21.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Trong 2 ngày 21 - 22.9, các phóng viên được đưa tới một số khu phức hợp quy mô lớn đã bị chính phủ Campuchia đóng cửa, trong đó có một cơ sở từng chứa tới 20.000 người. Lực lượng chức năng cũng trưng bày nhiều tang vật thu giữ, bao gồm phù hiệu cảnh sát giả được sử dụng trong các vụ mạo danh. Campuchia cho biết trong năm qua đã đột kích hàng trăm khu phức hợp và trục xuất số lượng lớn người nước ngoài có liên quan.

Giới quan sát nhận định hiệu quả của chiến dịch trấn áp tội phạm vẫn cần được kiểm chứng, đặc biệt ở việc xử lý những cá nhân có ảnh hưởng bị cáo buộc bảo kê hoặc tiếp tay cho các mạng lưới lừa đảo.