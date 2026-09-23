Sân bay mới xây 2,3 tỉ USD của Campuchia vắng khách

Techo cùng với sân bay quốc tế Siem Reap Angkor mới vận hành vào năm 2023 được trông đợi tăng đáng kể khả năng phục vụ du khách quốc tế của Campuchia. Nhưng thách thức đã chuyển từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng sân bay sang việc đảm bảo các hãng hàng không có thể lấp đầy sân bay. Nhu cầu hành khách đã suy yếu, một số tuyến bay gặp khó khăn hoặc bị tạm ngừng, và các kết nối nội địa hạn chế khiến du khách đến Phnom Penh khó có thể đến được các điểm du lịch lớn khác, theo Cambodianese.

Sin Chansereyvutha, người phát ngôn Cục Hàng không dân dụng Campuchia (SSCA), cho biết trong 7 tháng đầu năm, Campuchia đón khoảng 3,71 triệu hành khách đường hàng không, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025. Số chuyến bay giảm khoảng 1% xuống còn 37.248 chuyến, trong khi vận tải hàng hóa đường hàng không tăng 21% lên khoảng 57.103 tấn. Mặc dù nhu cầu hành khách tạm thời chậm lại, ông cho biết hoạt động kinh tế liên quan đến vận tải hàng hóa và logistics đã cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Sân bay quốc tế Techo ở tỉnh Kandal, cách Phnom Penh 20 km, đang rơi vào tình trạng vắng khách ẢNH: AFP

Chuyên gia du lịch người Hà Lan Peter Brongers nhận định Campuchia về cơ bản đã thu hẹp được khoảng cách về cơ sở hạ tầng sân bay nhưng đang đối mặt với một vấn đề khác: không đủ hành khách để đáp ứng công suất mới. Sân bay quốc tế Techo đã đón khoảng 656.000 lượt khách đến trong 5 tháng đầu năm 2026, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Sân bay Siem Reap ghi nhận khoảng 274.000 lượt khách đến, giảm 11%. Sân bay Sihanoukville, cửa ngõ chính đến bờ biển phía nam Campuchia, hiện chỉ đón 5 chuyến bay mỗi tuần.

Cả Etihad và Turkish Airlines đều đã khai trương các chuyến bay đến Phnom Penh trong năm qua, củng cố mối liên kết của Campuchia với các thị trường quốc tế lớn. Tuy nhiên, một số tuyến đường khác lại gặp khó khăn. Hãng hàng không Firefly khai trương đường bay Kuala Lumpur - Siem Reap vào tháng 11 năm 2025 nhưng đã rút lui chỉ ba tháng sau đó. IndiGo đã hủy tuyến Siem Reap - Kolkata vào tháng 7, ngay cả khi Campuchia đang tích cực nhắm mục tiêu vào thị trường Ấn Độ thông qua một năm du lịch chuyên biệt. Lao Airlines cũng đã tạm ngừng dịch vụ Siem Reap, trong khi Thai AirAsia cắt giảm một nửa số chuyến bay Bangkok - Phnom Penh, từ 14 xuống còn 7 chuyến mỗi tuần.

Theo SSCA, Campuchia có mạng lưới hàng không quốc tế tương đối rộng, với khoảng 33 hãng hàng không kết nối quốc gia này với các thị trường trên khắp ASEAN, Đông Á, Nam Á và Trung Đông. Trong nửa đầu năm 2026, 29 hãng hàng không quốc tế, bao gồm bốn hãng hàng không nội địa, đang hoạt động tại Campuchia. Nhưng quy mô của mạng lưới này không chuyển thành số lượng hành khách tương đương với các nước láng giềng. Việt Nam đã phục vụ 45 triệu hành khách chỉ riêng trong nửa đầu năm 2026 và vượt qua Thái Lan vào tháng 8 để trở thành thị trường lớn thứ hai Đông Nam Á về số ghế theo lịch trình, ông Brongers cho biết.

Bức tượng Phật bên trong sân bay Techo ẢNH: AP

Campuchia cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các điểm đến khu vực khác. Tại đảo Phú Quốc của Việt Nam, một đường băng thứ hai và nhà ga mới đang được xây dựng, với sự hỗ trợ tư vấn từ Changi Airports International. Việc mở rộng này nhằm mục đích nâng cao công suất hàng năm lên 20 triệu hành khách trước thềm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Riêng sân bay Phú Quốc đã phục vụ khoảng 6 triệu hành khách vào năm ngoái. Để so sánh, ba sân bay quốc tế của Campuchia cộng lại chỉ phục vụ 2,4 triệu hành khách trong 4 tháng đầu năm 2026.

Ông Brongers cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các kết nối ngoài Phnom Penh và Siem Reap. Ví dụ, du khách đến sân bay quốc tế Techo không có cách nào dễ dàng để đến bờ biển phía nam Campuchia trong cùng ngày. Nếu không có các chuyến bay nội địa hoặc các chuyến bay nối chuyến được phối hợp với các chuyến bay quốc tế, các điểm đến như Sihanoukville, các đảo, Kampot và Kep sẽ phụ thuộc vào việc du khách sẵn sàng dành ba hoặc bốn giờ di chuyển bằng ô tô. "Xây dựng một sân bay lớn không tự động có nghĩa là sẽ thu hút được nhiều hành khách hơn", ông Brongers nói.