Vì sao Campuchia giảm gần 50% lượng khách quốc tế?

Báo cáo mới nhất từ Bộ Du lịch cho thấy, mức giảm nghiêm trọng tới 47,9% - xuống còn 1,75 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2026 so với con số 3,36 triệu lượt của cùng kỳ năm trước.

Du lịch vẫn là một trong bốn động lực kinh tế chính của Campuchia. Nói cách khác, sự sụt giảm lượng khách đang trực tiếp đe dọa đến quỹ đạo phát triển kinh tế tổng thể của quốc gia, theo Khmer Times. Tình hình này hoàn toàn trái ngược với các nước láng giềng - những quốc gia đã đầu tư mạnh mẽ vào quảng bá du lịch, mở các đường bay mới, áp dụng chính sách miễn thị thực và tung ra các gói tour hấp dẫn để thu hút du khách quốc tế.

Bên cạnh căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông đã tác động đến hoạt động du lịch toàn cầu, đặc biệt là đối với Campuchia, ông Chedy Tech - nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế - xã hội - đã liệt kê các nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên.

Các chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người cũng là yếu tố góp phần gây ra sự sụt giảm niềm tin của du khách quốc tế khi đến thăm đất nước này do những lo ngại về vấn đề an toàn. Tiếp theo là xung đột đang diễn ra với nước láng giềng Thái Lan đã ngăn phần nào dòng khách trao đổi giữa hai nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý du lịch vẫn còn nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm và chất lượng phục vụ. Hoạt động quảng bá du lịch của Campuchia ra thị trường quốc tế còn hạn chế so với các nước láng giềng; sự phức tạp của các thủ tục thị thực cũng là vấn đề đáng lưu ý; chi phí du lịch ở Campuchia cao hơn so với Việt Nam, hay Lào. Đặc biệt, tình trạng lừa đảo khiến du khách ngày càng rời xa Campuchia.

Du khách tham quan Angkor Wat ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ông Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) chi nhánh Campuchia, đề xuất năm chiến lược nhằm thúc đẩy tiềm năng của ngành du lịch nước này và giúp ngành lấy lại đà phát triển. Bao gồm tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch ra thị trường quốc tế, tập trung vào các thị trường giàu tiềm năng... Campuchia cũng cần tiếp tục tăng cường kết nối các chuyến bay quốc tế và khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay thẳng đến nước này, bởi sự thuận tiện trong việc đi lại là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của du khách.

Ông nhận định, dựa trên tình hình hiện tại, việc tỏ ra quá lạc quan về các con số và điều kiện thị trường là quá sớm. "Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng, vào năm 2025, Campuchia đã đón khoảng 5,57 triệu lượt khách quốc tế, giảm 16,9% so với năm 2024. Do đó, sự sụt giảm mạnh tiếp diễn trong năm 2026 cho thấy đây không chỉ là vấn đề ngắn hạn, mà là vấn đề đòi hỏi phải có phản ứng mang tính chiến lược và cấp bách".

Campuchia cũng cần nhận thức rõ rằng, hình ảnh và nhận thức của công chúng (hình ảnh điểm đến) về đất nước trên mạng xã hội và báo chí quốc tế có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của du khách. Do đó, công tác quản lý thông tin, lan tỏa những thông tin tích cực và xây dựng lòng tin quốc tế cũng là những yếu tố quan trọng.



