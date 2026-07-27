Khách Việt Nam đến Campuchia giảm mạnh

Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ là ba thị trường nguồn khách lớn nhất trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6. Campuchia đã thu hút khoảng 452.200 du khách Trung Quốc, 447.700 du khách Việt Nam và 104.640 du khách Mỹ; các con số này tương ứng với mức giảm lần lượt khoảng 23%, 28% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Khmer Times.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng sự sụt giảm này là do tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực, những lo ngại về lừa đảo trực tuyến và các tranh chấp biên giới với Thái Lan. Ông cũng nói thêm, xung đột tại Trung Đông đã gây gián đoạn các chuyến bay và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Du lịch Campuchia bị ảnh hưởng nặng nề khi khách quốc tế giảm mạnh Ảnh: Reuters

Du lịch vẫn là một trong bốn trụ cột của nền kinh tế Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng và bất động sản, cùng với hoạt động xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và các sản phẩm phục vụ du lịch. Trong năm 2025, quốc gia này đã đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, mang lại tổng doanh thu 3,87 tỉ USD.

Cũng theo Khmer Times, Campuchia đã tiến hành các cuộc đột kích vào 737 cơ sở lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Qua đó trục xuất hơn 21.100 người nước ngoài thuộc 38 quốc tịch. Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã chuyển 268 vụ án sang tòa án, liên quan đến 2.773 nghi phạm.

Quốc gia Đông Nam Á này đã triển khai chiến dịch trấn áp chưa từng có tiền lệ nhắm vào các mạng lưới lừa đảo qua mạng nhằm đảm bảo an toàn công cộng và khôi phục hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Vào tháng 4, nước này đã ban hành luật phòng chống lừa đảo trực tuyến, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ cầm đầu và các ông trùm đứng sau các đường dây này.