Chuyến đi tưởng như cuối cùng của đời người ở Việt Nam thay đổi du khách Mỹ

Hang Rục Mòn, địa phận Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị, là hệ thống hang động rộng lớn trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thường được tham quan với tour du lịch trọn gói trong ngày. Nhưng Michelle Cabrera đã tìm kiếm một trải nghiệm mạo hiểm hơn - và đã nhận được nhiều hơn những gì mình mong đợi.

Tuy nhiên, trước khi đến Việt Nam vào năm 2024, kế hoạch đi du lịch của cô tưởng chừng đã dừng lại vĩnh viễn vào năm 2023, bởi ở tuổi 19, cô được chẩn đoán mắc chứng mỏng võng mạc - một tình trạng làm tăng đáng kể nguy cơ mù lòa.

Cô đã trầm cảm một thời gian nhưng vượt qua nỗi sợ hãi bởi niềm cảm hứng khám phá có từ thuở nhỏ. Trong kỳ nghỉ hè năm đó, cô tới Nepal làm tình nguyện viên 3 tháng, dạy tiếng Anh tại một ngôi làng hẻo lánh ở dãy Himalaya. Trở về sau chuyến đi, cô làm những công việc lặt vặt và tiết kiệm tiền để đến Việt Nam, với ước mơ vẫn còn nguyên vẹn.

Cabrera trong chuyến khám phá hang động ở Quảng Trị ẢNH: Michelle Cabrera

Việt Nam thu hút Cabrera, bởi mẹ cô, người đã chuyển đến Mỹ từ Philippines, có gốc gác Việt Nam và Trung Quốc. Sau 3 tuần du lịch khắp Việt Nam, Cabrera hướng đến tỉnh Quảng Trị, ở homestay gần Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nổi tiếng với những hang động khổng lồ như hang Sơn Đoòng, cô ngay lập tức tìm cách khám phá những "lối đi" ít người biết đến.

Cô cùng nhóm 6 người là hướng dẫn viên địa phương đến hang Mục Ròn, dò dẫm đi xuống một mạng lưới đường ngầm dường như vô tận, một số lối đi hẹp đến mức chạm vai. Sau vài giờ đi bộ dưới lòng đất, Cabrera bắt đầu tự hỏi khi nào nhóm sẽ quay trở lại. Khi cô hỏi, câu trả lời của người hướng dẫn như một cú đánh mạnh vào người bởi không thể quay lại bằng đường cũ mà phải ra bằng lối khác.

Khi màn đêm buông xuống trong hang động vốn đã tối tăm, cả nhóm dựng trại, với nước và thức ăn mang theo. Mặc dù lo lắng nhưng Cabrera cho biết cô ngủ ngon, sự mệt mỏi của cả ngày đã khiến cô kiệt sức. Khi tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau, họ phải vượt qua ngọn núi ngầm phủ đầy chất nhầy. Để giúp cô leo lên, các hướng dẫn viên đã buộc Cabrera vào dây thừng và đai an toàn nhưng sau đó phải bơi qua dòng sông ngầm. Cả nhóm ăn một bữa cơm gà trong quần áo ướt, rồi ngủ lại trong hang đêm thứ hai.

Ngày hôm sau, Cabrera kể rằng họ phải vượt qua những "mỏm đá rộng khoảng 30 cm" với những khe nứt ở hai bên. Cô phải thử thách bản thân bằng cách nhảy xuống hố nước sâu không thấy đáy… Cô đáp xuống nước an toàn nhưng bị cuốn vào dòng sông ngầm với những tảng đá ở hai bên. Sau khi leo ra khỏi nước, cô tìm thấy những người bạn đồng hành khám phá hang động của mình. Đích đến đã ở trước mắt. Họ ra khỏi hang động, trở lại không khí trong lành, nơi cô nhớ lại cảm giác kinh ngạc khi mình sống sót.

Cô đã vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đam mê khám phá ẢNH: Michelle Cabrera

Cô hầu như không bị thương tích, ngoại trừ một vài vết bầm tím. Đã hai năm kể từ chuyến đi đến Việt Nam và may mắn thay, thị lực của Cabrera vẫn còn nguyên vẹn. Bác sĩ nhãn khoa của cô nói rằng các vấn đề của cô vẫn còn và nhắc lại lời cảnh báo về việc có thể mất thị lực chỉ vì một cú đánh vào đầu đơn giản. Nhưng cả những lời cảnh báo này lẫn trải nghiệm trong hang động đều không làm cô chậm lại hay làm giảm đi niềm đam mê phiêu lưu của cô. Gần đây, cô bị đứt gân đầu gối khi học lướt sóng ở Úc và bị mắc kẹt trong một vụ sạt lở đất trong chuyến đi thứ hai đến Nepal.

Sau khi từ bỏ việc học điều dưỡng, giờ đây cô đang du lịch khắp Nam Mỹ. Một trong những nguồn cảm hứng để cô ấy tiếp tục du lịch, Cabrera nói, là quyết tâm không khuất phục trước nỗi sợ hãi - một bài học mà cô đã học được trong bóng tối của hang động ở Việt Nam.