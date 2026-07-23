Hòn đảo ở Việt Nam vào top 10 yêu thích nhất thế giới

Expedia vừa công bố danh sách "hot list" hàng năm, gồm 10 điểm đến đảo phổ biến nhất theo dữ liệu của nền tảng du lịch này. Expedia cho biết lượt tìm kiếm về các hòn đảo tăng 55% so với năm 2025 và lượt truy cập trên mạng xã hội tăng 20%. Cho dù kinh tế thế giới có biến động, hay mối lo ngại về khí hậu, hay bất kỳ điều gì khác, các hòn đảo vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm du lịch nhất, phản ánh lát cắt thú vị của toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu của Expedia đã phân tích dữ liệu tìm kiếm chuyến bay toàn cầu để xác định những hòn đảo đang có sức hút nhanh nhất, phát triển mạnh nhất, cung cấp cho du khách những lựa chọn thay thế cho các điểm đến truyền thống, kết hợp vẻ đẹp tự nhiên, chiều sâu văn hóa và đôi khi là giá trị tốt hơn.

Danh sách 10 hòn đảo được yêu thích nhất đã xếp Phú Quốc ở vị trí thứ 9, là một trong hai hòn đảo đại diện ở Đông Nam Á, bên cạnh Palawan của Philippines. Tờ Forbes dẫn lại thông tin từ Expedia nhận định: "Phú Quốc nổi lên như một điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng của Việt Nam, kết hợp giữa những bãi biển nhiệt đới, rừng được bảo vệ và danh mục ngày càng tăng các biệt thự riêng và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng bến du thuyền và các chuyến bay quốc tế trực tiếp giúp nơi đây dễ dàng tiếp cận với du khách tìm kiếm một lựa chọn yên tĩnh thay thế cho các trung tâm giao thông nhộn nhịp hơn ở Đông Nam Á. Nằm dọc theo bờ biển phía bắc yên tĩnh hơn của hòn đảo, khu nghỉ dưỡng mang đến một bầu không khí riêng tư hơn, với nhà hàng phục vụ các món ăn Việt Nam và quốc tế nhìn ra biển".

Phú Quốc nhìn từ đảo nhỏ hoang sơ giữa biển ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngoài danh sách top 10, Expedia cũng vinh danh Cape Verde (tăng trưởng tìm kiếm +805%) là hòn đảo hàng đầu lấy cảm hứng từ bóng đá, sau sự quan tâm bùng nổ ở World Cup 2026, nơi đội tuyển Cape Verde đã chinh phục trái tim người hâm mộ bóng đá toàn cầu và thúc đẩy làn sóng du lịch mới.

Dưới đây là danh sách 10 hòn đảo hấp dẫn nhất năm 2026 của Expedia:

1.St. Lucia (tăng trưởng tìm kiếm +125%) - Tốt nhất cho những kỳ nghỉ lãng mạn

2.Porto Santo, Madeira, Bồ Đào Nha (+85%) - Tốt nhất cho chăm sóc sức khỏe và thư giãn

3.Praslin, Seychelles (+80%) - Tốt nhất cho những người yêu thiên nhiên

4.Syros, Hy Lạp (+60%) - Tốt nhất cho ẩm thực và sự quyến rũ

5.Quần đảo Lofoten, Na Uy (+50%) - Tốt nhất cho những chuyến phiêu lưu ở Bắc Cực

6.Palawan, Philippines (+40%) - Tốt nhất cho những kỳ quan thiên nhiên

7.Culebra, Puerto Rico (+35%) - Tốt nhất cho các hoạt động dưới nước 8.Đảo Sanibel, Florida, Mỹ (+25%) - Tốt nhất cho kỳ nghỉ gia đình

9.Phú Quốc, Việt Nam (+25%) - Tốt nhất cho sự sang trọng giá cả phải chăng

10.Fiji (+15%) - Tốt nhất cho kỳ nghỉ nhiều thế hệ.