Báo Thái 'ganh tỵ' với Phú Quốc

Từng được biết đến là hòn đảo đánh cá yên tĩnh ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam, Phú Quốc đã nhanh chóng chuyển mình thành một trong những điểm đến biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, tờ Khaosod của Thái Lan nhận xét.

Với những bãi biển cát trắng, khu nghỉ dưỡng sang trọng, chợ đêm và các dự án giải trí quy mô lớn, hòn đảo này ngày càng thu hút du khách tìm kiếm một kỳ nghỉ nhiệt đới kết hợp giữa thiên nhiên và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam và đã trở thành một phần quan trọng trong tham vọng phát triển du lịch của đất nước. Trong đó, điểm thu hút lớn nhất của Phú Quốc vẫn là bờ biển. Bãi biển Long Beach, trải dài dọc theo phía tây của đảo, nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, các quán bar và khu nghỉ dưỡng ven biển, trong khi bãi Sao ở bờ biển phía đông nam nổi tiếng với cát trắng mịn và nước biển màu ngọc lam.

Phú Quốc được nhận xét là một trong những điểm đến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 được coi là thời điểm tốt nhất để đến thăm Phú Quốc, khi biển lặng và trời nắng khiến hòn đảo trở nên lý tưởng cho việc bơi lội, lặn biển và tham quan các đảo lân cận.

So với nhiều điểm đến biển lớn hơn trong khu vực, một số nơi ở Phú Quốc vẫn giữ được bầu không khí chậm rãi và thư thái hơn.

Trong thập kỷ qua, hòn đảo đã chứng kiến sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng du lịch. Các dự án phát triển quy mô lớn như Sunset Town và Grand World đã biến một phần hòn đảo thành trung tâm giải trí và mua sắm với kiến trúc, nhà hàng và cuộc sống về đêm đầy màu sắc theo phong cách Địa Trung Hải.

Các khu nghỉ dưỡng quốc tế sang trọng hiện nay trải dài dọc nhiều đoạn bờ biển, trong khi sân bay quốc tế Phú Quốc đã giúp việc đi lại dễ dàng hơn rất nhiều đối với du khách nước ngoài.

Hòn đảo này cũng ngày càng trở nên phổ biến đối với khách du lịch Thái Lan nhờ thời gian bay nội địa ngắn và chính sách nhập cảnh thân thiện với thị thực đối với nhiều du khách.

Một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất của hòn đảo là cáp treo Hòn Thơm, trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía nam. Cáp treo mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về những chiếc thuyền đánh cá, rạn san hô và vịnh biển bên dưới. Du khách cũng có thể tham gia các tour du thuyền đến các đảo lân cận để lặn biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản.

Bất chấp sự phát triển nhanh chóng, các cộng đồng đánh cá truyền thống vẫn là một phần của cuộc sống trên đảo.

Hải sản là một trong những điểm nổi bật khi đến Phú Quốc, với cua tươi, mực, nhím biển và các loại sò ốc nướng được bày bán rộng rãi tại các chợ địa phương và nhà hàng ven biển. Hòn đảo này cũng nổi tiếng khắp Việt Nam về sản xuất nước mắm và các trang trại trồng tiêu.

Du khách từ Bangkok có thể đến Phú Quốc bằng các chuyến bay nối chuyến qua TP.HCM hoặc các tuyến bay thẳng khu vực tùy thuộc vào lịch trình của hãng hàng không.

Khi Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào du lịch, Phú Quốc đang định vị mình là một trong những điểm đến đảo lớn của khu vực - mang đến sự kết hợp giữa phong cảnh nhiệt đới, giải trí và phát triển khu nghỉ dưỡng đang phát triển nhanh chóng.