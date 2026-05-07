Mỹ công bố thư tuyệt mệnh của tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

Tỉ phú Epstein trong bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào năm 2025

Tờ The Guardian ngày 7.5 đưa tin một thẩm phán liên bang tại Mỹ vừa công bố một bức thư tuyệt mệnh được cho là do tỉ phú Jeffrey Epstein viết, lần đầu tiên tài liệu này được công khai.

Bạn tù Nicholas Tartaglione của ông Epstein tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở thành phố New York cho biết ông tìm thấy bức thư sau khi ông Epstein tự tử bất thành vào tháng 7.2019, vài tuần trước khi tỉ phú này được phát hiện tử vong trong phòng giam.

"Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng trời. Không tìm thấy gì cả! Thật tuyệt khi được tự chọn thời điểm nói lời tạm biệt. Các người muốn tôi làm gì? Khóc lóc thảm thiết à? Không vui, không đáng!", theo bức thư tuyệt mệnh không có chữ ký.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận về bức thư trên.

Bức thư tuyệt mệnh được công bố sau khi tờ The New York Times đăng tải một bài báo vào tuần trước, trong đó nêu chi tiết sự tồn tại của bức thư và đệ đơn lên tòa án ở New York yêu cầu công bố nó.

Bức thư tuyệt mệnh được cho là của tỉ phú Epstein

Ông Tartaglione, một cựu cảnh sát, đang thụ án tù chung thân vì tội giết bốn người và đang kháng cáo. Theo hồ sơ liên bang, ông phát hiện bạn tù Epstein bất tỉnh trong phòng giam. Sau đó, ông Epstein đã nói với các quan chức nhà tù rằng mình bị ông Tartaglione tấn công. Trong những tuần trước khi chết, tỉ phú Epstein vẫn khẳng định rằng ông không có ý định tự tử.

Sau khi đến tay, ông Tartaglione đã chuyển bức thư cho đội ngũ luật sư của mình để làm bằng chứng bào chữa, đề phòng trường hợp ông Epstein lại cáo buộc ông hành hung. Các luật sư sau đó đã nhờ những chuyên gia phân tích chữ viết tay xác thực tác giả của bức thư.

Bức thư này đã được niêm phong trong hồ sơ vụ kháng cáo của ông Tartaglione, do được bảo vệ bởi quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ.

Năm 2019, giám định viên y tế thành phố New York kết luận cái chết của ông Epstein là do tự tử. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của tỉ phú này với giới quyền lực và giàu có tiếp tục làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu về cái chết của ông.