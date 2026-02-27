Ra điều trần về vụ Epstein, bà Clinton nói ông Trump cũng phải điều trần

Bà Clinton phát biểu với truyền thông khi bà điều trần hôm 26.2 ẢNH: REUTERS

Tại phiên điều trần bắt buộc hôm 26.2 trước một ủy ban do đảng Cộng hòa kiểm soát đang điều tra vụ hồ sơ Jeffrey Epstein, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump cũng phải ra điều trần về các mối liên hệ của ông với cố tỉ phú phạm tội tình dục này.

Khi được hỏi liệu bà có tin rằng chồng mình là cựu Tổng thống Bill Clinton không biết về các tội ác của ông Epstein hay không, bà Clinton đáp rằng "tôi tin".

"Tôi không biết mình đã phải nói bao nhiêu lần rằng tôi không quen biết ông Epstein. Tôi chưa bao giờ đến đảo của ông ấy, tôi chưa bao giờ đến nhà của ông ấy, tôi chưa bao giờ đến văn phòng của ông ấy", AFP dẫn lời bà Clinton nói, sau khi cáo buộc ủy ban này đang cố gắng "bảo vệ một quan chức nhà nước" là ông Trump.

Bà Clinton đã thách thức ủy ban này chất vấn Tổng thống Trump về việc tên ông xuất hiện nhiều lần trong các hồ sơ của ông Epstein.

Ông James Comer, một thành viên đảng Cộng hòa, chủ tịch ủy ban cũng sẽ chất vấn cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày 27.2, cho biết "mục đích của toàn bộ cuộc điều tra là để cố gắng hiểu rõ nhiều điều về ông Epstein", tội phạm tình dục đã chết trong buồng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử vì cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

"Có rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi đặt ra nhưng không hài lòng với những câu trả lời đã nhận được", ông Comer nói thêm sau khi buổi điều trần kết thúc.

Sau phiên điều trần kéo dài 7 giờ trước ủy ban, bà Clinton nói với các phóng viên rằng bà liên tục bị hỏi cùng một câu hỏi trong suốt cả ngày, nhưng bà cũng đưa ra một số đề xuất về cách tiến hành cuộc điều tra. Bà không nêu chi tiết những ý tưởng đó.