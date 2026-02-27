Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ra điều trần về vụ Epstein, bà Clinton nói ông Trump cũng phải điều trần

Khánh An
Khánh An
27/02/2026 08:09 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bác bỏ mối quan hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, đồng thời cho rằng Tổng thống Donald Trump cũng cần ra điều trần.

Hillary Clinton yêu cầu điều trần Tổng thống Trump về vụ Epstein năm 2026 - Ảnh 1.

Bà Clinton phát biểu với truyền thông khi bà điều trần hôm 26.2

ẢNH: REUTERS

Tại phiên điều trần bắt buộc hôm 26.2 trước một ủy ban do đảng Cộng hòa kiểm soát đang điều tra vụ hồ sơ Jeffrey Epstein, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump cũng phải ra điều trần về các mối liên hệ của ông với cố tỉ phú phạm tội tình dục này.

Khi được hỏi liệu bà có tin rằng chồng mình là cựu Tổng thống Bill Clinton không biết về các tội ác của ông Epstein hay không, bà Clinton đáp rằng "tôi tin".

"Tôi không biết mình đã phải nói bao nhiêu lần rằng tôi không quen biết ông Epstein. Tôi chưa bao giờ đến đảo của ông ấy, tôi chưa bao giờ đến nhà của ông ấy, tôi chưa bao giờ đến văn phòng của ông ấy", AFP dẫn lời bà Clinton nói, sau khi cáo buộc ủy ban này đang cố gắng "bảo vệ một quan chức nhà nước" là ông Trump.

Bà Clinton đã thách thức ủy ban này chất vấn Tổng thống Trump về việc tên ông xuất hiện nhiều lần trong các hồ sơ của ông Epstein.

Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ bị bắt vì dính líu tỉ phú ấu dâm Epstein

Ông James Comer, một thành viên đảng Cộng hòa, chủ tịch ủy ban cũng sẽ chất vấn cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày 27.2, cho biết "mục đích của toàn bộ cuộc điều tra là để cố gắng hiểu rõ nhiều điều về ông Epstein", tội phạm tình dục đã chết trong buồng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử vì cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

"Có rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi đặt ra nhưng không hài lòng với những câu trả lời đã nhận được", ông Comer nói thêm sau khi buổi điều trần kết thúc.

Sau phiên điều trần kéo dài 7 giờ trước ủy ban, bà Clinton nói với các phóng viên rằng bà liên tục bị hỏi cùng một câu hỏi trong suốt cả ngày, nhưng bà cũng đưa ra một số đề xuất về cách tiến hành cuộc điều tra. Bà không nêu chi tiết những ý tưởng đó.

Tỉ phú Bill Gates lên tiếng về mối quan hệ với ông Jeffrey Epstein

Tỉ phú Bill Gates lên tiếng về mối quan hệ với ông Jeffrey Epstein

Tỉ phú Bill Gates thừa nhận đã phạm 'một sai lầm lớn' khi duy trì quan hệ với ông Jeffrey Epstein, đồng thời khẳng định không liên quan các hành vi phạm tội của nhà tài chính tai tiếng này.

Khám phá thêm chủ đề

Hillary Clinton Epstein Bill Clinton Donald Trump Điều trần Tội phạm tình dục đảng cộng hoà Hồ sơ Epstein
