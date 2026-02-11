Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hồ sơ Epstein tiếp tục gây bão chính trường Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/02/2026 07:52 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick lên tiếng phủ nhận mối liên hệ với cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi ông từ chức sau khi Bộ Tư pháp công bố loạt tài liệu mới.

Các hồ sơ được công bố hồi tháng 1, nằm trong hơn 3 triệu tài liệu liên quan ông Epstein, bao gồm email cho thấy Bộ trưởng Lutnick từng đến hòn đảo riêng của ông Epstein ở Caribbean để ăn trưa nhiều năm sau khi ông tuyên bố đã cắt đứt quan hệ. Ông Lutnick, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm năm 2025, hiện chịu sức ép từ cả hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, theo The Guardian.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong phiên điều trần trước Thượng viện tại Washington D.C ngày 10.2.2026

ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại phiên điều trần Thượng viện Mỹ ngày 10.2, Bộ trưởng Lutnick cho biết ông chỉ trao đổi khoảng 10 email và gặp cố tỉ phú Epstein 3 lần trong 14 năm. Ông giải thích bữa trưa trên đảo diễn ra do "tình cờ" khi ông ở gần đó và gia đình ông cũng có mặt. "Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ta", ông Lutnick nói.

Trước vụ việc trên, Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Lutnick. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định ông vẫn là "thành viên rất quan trọng" trong nội các của Tổng thống Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng cho rằng việc kêu gọi Lutnick từ chức là "vô lý".

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ, trong đó có ông Adam Schiff, chỉ ra mâu thuẫn giữa lời khai hiện tại và các phát biểu trước đây của ông Lutnick về ông Epstein. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa, như ông Tom Massie, công khai kêu gọi ông Lutnick từ chức để giảm áp lực cho Tổng thống Mỹ.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin các email trong hồ sơ Epstein cho thấy ông từng sắp xếp mối quan hệ tình cảm giữa ông Kimbal Musk - em trai tỉ phú Elon Musk - và một phụ nữ trong mạng lưới của mình giai đoạn 2012 - 2013. Các email thể hiện ông Epstein và cộng sự Boris Nikolic đóng vai trò kết nối, tư vấn trong mối quan hệ này.

Ông Kimbal Musk xác nhận từng hẹn hò người phụ nữ nói trên nhưng phủ nhận cố tỉ phú Epstein là người mai mối. Ông Kimbal Musk khẳng định chỉ gặp ông Epstein một lần tại New York và chưa từng đến hòn đảo riêng của vị tỉ phú này.

Hiện không có bằng chứng cho thấy ông Kimbal Musk biết người phụ nữ này liên lạc bí mật với ông Epstein trong thời gian hẹn hò. Ông Kimbal Musk không bị cáo buộc hành vi sai trái nào liên quan hồ sơ Epstein.

Trong diễn biến khác, cựu cảnh sát trưởng Palm Beach (bang Florida) Michael Reiter cho hay Tổng thống Trump từng nói với ông vào năm 2006 rằng "ai cũng biết ông Epstein đang làm gì" và khen ngợi việc cơ quan chức năng ngăn chặn nhà tài chính này. Lời kể được ghi lại trong tài liệu của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) được cho là mâu thuẫn với tuyên bố sau này của ông Trump rằng ông "không hề biết" về các hành vi của ông Epstein.

Nhà Trắng và Bộ Tư pháp cho biết không có bằng chứng xác thực về cuộc trao đổi nêu trên. Ông Epstein từng nhận tội năm 2008 với các cáo buộc liên quan mại dâm trẻ vị thành niên và qua đời trong tù năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc liên bang mới.

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ xem hồ sơ Epstein phiên bản chưa chỉnh sửa

Quốc hội Mỹ xem hồ sơ Epstein phiên bản chưa chỉnh sửa

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ đã được tiếp cận phiên bản chưa được biên tập của hơn 3 triệu tập tài liệu liên quan bê bối của cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Dư chấn hồ sơ Epstein

Nhà văn J.K. Rowling bác bỏ mọi liên hệ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Khám phá thêm chủ đề

Epstein Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick Hồ sơ Epstein Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận