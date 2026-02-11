Hồ sơ Epstein tiếp tục gây bão chính trường Mỹ

Các hồ sơ được công bố hồi tháng 1, nằm trong hơn 3 triệu tài liệu liên quan ông Epstein, bao gồm email cho thấy Bộ trưởng Lutnick từng đến hòn đảo riêng của ông Epstein ở Caribbean để ăn trưa nhiều năm sau khi ông tuyên bố đã cắt đứt quan hệ. Ông Lutnick, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm năm 2025, hiện chịu sức ép từ cả hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, theo The Guardian.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong phiên điều trần trước Thượng viện tại Washington D.C ngày 10.2.2026 ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại phiên điều trần Thượng viện Mỹ ngày 10.2, Bộ trưởng Lutnick cho biết ông chỉ trao đổi khoảng 10 email và gặp cố tỉ phú Epstein 3 lần trong 14 năm. Ông giải thích bữa trưa trên đảo diễn ra do "tình cờ" khi ông ở gần đó và gia đình ông cũng có mặt. "Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ta", ông Lutnick nói.

Trước vụ việc trên, Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Lutnick. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định ông vẫn là "thành viên rất quan trọng" trong nội các của Tổng thống Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng cho rằng việc kêu gọi Lutnick từ chức là "vô lý".

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ, trong đó có ông Adam Schiff, chỉ ra mâu thuẫn giữa lời khai hiện tại và các phát biểu trước đây của ông Lutnick về ông Epstein. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa, như ông Tom Massie, công khai kêu gọi ông Lutnick từ chức để giảm áp lực cho Tổng thống Mỹ.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin các email trong hồ sơ Epstein cho thấy ông từng sắp xếp mối quan hệ tình cảm giữa ông Kimbal Musk - em trai tỉ phú Elon Musk - và một phụ nữ trong mạng lưới của mình giai đoạn 2012 - 2013. Các email thể hiện ông Epstein và cộng sự Boris Nikolic đóng vai trò kết nối, tư vấn trong mối quan hệ này.

Ông Kimbal Musk xác nhận từng hẹn hò người phụ nữ nói trên nhưng phủ nhận cố tỉ phú Epstein là người mai mối. Ông Kimbal Musk khẳng định chỉ gặp ông Epstein một lần tại New York và chưa từng đến hòn đảo riêng của vị tỉ phú này.

Hiện không có bằng chứng cho thấy ông Kimbal Musk biết người phụ nữ này liên lạc bí mật với ông Epstein trong thời gian hẹn hò. Ông Kimbal Musk không bị cáo buộc hành vi sai trái nào liên quan hồ sơ Epstein.

Trong diễn biến khác, cựu cảnh sát trưởng Palm Beach (bang Florida) Michael Reiter cho hay Tổng thống Trump từng nói với ông vào năm 2006 rằng "ai cũng biết ông Epstein đang làm gì" và khen ngợi việc cơ quan chức năng ngăn chặn nhà tài chính này. Lời kể được ghi lại trong tài liệu của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) được cho là mâu thuẫn với tuyên bố sau này của ông Trump rằng ông "không hề biết" về các hành vi của ông Epstein.

Nhà Trắng và Bộ Tư pháp cho biết không có bằng chứng xác thực về cuộc trao đổi nêu trên. Ông Epstein từng nhận tội năm 2008 với các cáo buộc liên quan mại dâm trẻ vị thành niên và qua đời trong tù năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc liên bang mới.